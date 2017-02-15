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    Курс доллара в РФ опустился ниже 57 руб впервые за полтора года

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    Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" в среду утром снижался до 56,9 рубля, курс евро - до 60,19 рубля. Нефть марки Brent в среду торгуется на уровне 55,6 доллара за баррель.
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    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Курс рубля в РФ в среду продолжает обновлять максимумы за полтора года. Как свидетельствуют данные Московской биржи, доллар торгуется уже ниже 57 рублей.

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    Украинское фото
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    Курс доллара расчетами "завтра" на 09.04 среды снижался на 0,21 рубля — до 56,9 рубля, курс евро — на 0,21 рубля, до 60,19 рубля.

    Как сообщает РИА Новости Прайм, в среду доллар уже опускался до 56,84 рубля — минимум с июля 2015 года, евро — до 60,14 рубля — минимум с июня 2015 года.

    Нефть с утра торгуется на уровне 55,6 доллара за баррель по марке Brent.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 15 февраля, на уровне 2723,04 грн за 100 долларов.

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