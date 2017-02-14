"Укрэксимбанк" привлечет 150 млн долларов кредита МБРР

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил условия привлечения под государственные гарантии кредита у Международного банка реконструкции и развития на 150 миллионов долларов для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые ведут экспортную деятельность.

Правительство утвердило два документа – проект постановления, регулирующего условия предоставления госгарантии, и проект распоряжения президента, которым выдаются директивы на завершение переговоров по привлечению кредита.

"Они (документы – ред.) касаются привлечения государственным "Укрэксимбанком" кредита МБРР на сумму 150 миллионов долларов под гарантии правительства", — сказал глава Минфина Украины Александр Данилюк, представляя соответствующие проекты решений на заседании правительства.

По его словам, кредитные средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, которые занимаются экспортной деятельностью.