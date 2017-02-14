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    "Укрэксимбанк" привлечет 150 млн долларов кредита МБРР

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    Как сообщается, Кабмин утвердил два документа: проект постановления, регулирующего условия предоставления госгарантии, и проект распоряжения президента, которым выдаются директивы на завершение переговоров по привлечению кредита.
    Укрэксимбанк
    112 Украина

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил условия привлечения под государственные гарантии кредита у Международного банка реконструкции и развития на 150 миллионов долларов для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые ведут экспортную деятельность.

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    Правительство утвердило два документа – проект постановления, регулирующего условия предоставления госгарантии, и проект распоряжения президента, которым выдаются директивы на завершение переговоров по привлечению кредита.

    "Они (документы – ред.) касаются привлечения государственным "Укрэксимбанком" кредита МБРР на сумму 150 миллионов долларов под гарантии правительства", — сказал глава Минфина Украины Александр Данилюк, представляя соответствующие проекты решений на заседании правительства.

    По его словам, кредитные средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, которые занимаются экспортной деятельностью.

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