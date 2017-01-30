Раде предложили провести аудит эффективности использования кредита МВФ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Представитель профсоюзов в Верховной Раде, депутат от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предлагает создать в парламенте группу по вопросам аудита эффективности использования средств, полученных Украиной от Международного валютного фонда (МВФ), соответствующий проект постановления зарегистрирован в понедельник.

На данный момент полный текст документа на официальном сайте Рады отсутствует.

Министр финансов Украины Александр Данилюк в минувшую субботу заявил, что Киев по-прежнему ожидает получения четвертого транша от МВФ в феврале.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что одним из самых больших препятствий для получения Киевом следующего транша кредита от Международного валютного фонда является дефицит пенсионного фонда.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.