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    Экономика

    Раде предложили провести аудит эффективности использования кредита МВФ

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (208)

    (обновлено: )127
    Полный текст законопроекта на официальном сайте Верховной Рады отсутствует. Автором документа выступает депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Представитель профсоюзов в Верховной Раде, депутат от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предлагает создать в парламенте группу по вопросам аудита эффективности использования средств, полученных Украиной от Международного валютного фонда (МВФ), соответствующий проект постановления зарегистрирован в понедельник.

    Сергей Фурса
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    МВФ уже видит, с кем имеет дело, но транш все-таки даст — Фурса

    На данный момент полный текст документа на официальном сайте Рады отсутствует.

    Министр финансов Украины Александр Данилюк в минувшую субботу заявил, что Киев по-прежнему ожидает получения четвертого транша от МВФ в феврале.

    Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что одним из самых больших препятствий для получения Киевом следующего транша кредита от Международного валютного фонда является дефицит пенсионного фонда.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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