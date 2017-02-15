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15.02.201709:22
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    Курс валют Нацбанка: евро подорожал до 28,92 грн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (380)

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара установлен на среду на уровне 2723,04 грн за 100 долларов, евро - на отметке 2892,69 грн за 100 евро, российского рубля — 4,716 грн за 10 рублей.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 15 февраля, на уровне 2723,04 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2892,69 грн за 100 евро, российского рубля — 4,716 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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