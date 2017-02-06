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    Экономика

    Нацбанк повысил курс доллара до 27,07 грн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (331)

    (обновлено: )34
    Согласно информации на сайте Национального банка, курс евро установлен на отметке 2908,44 грн за 100 евро, российского рубля — 4,565 грн за 10 рублей, доллара - 2707,79 грн за 100 долларов.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 6 февраля, на уровне 2707,79 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2908,44 грн за 100 евро, российского рубля — 4,565 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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