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07.02.201709:06
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    Экономика

    Курс валют НБУ: доллар подорожал до 27,26 грн, евро - до 29,20 грн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (335)

    (обновлено: )61
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на вторник на отметке 2920,38 грн за 100 евро, российского рубля — 4,643 грн за 10 рублей, доллара - 2726,27 грн за 100 долларов.
    Евро и доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 7 февраля, на уровне 2726,27 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2920,38 грн за 100 евро, российского рубля — 4,643 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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