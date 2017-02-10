Арестованные в Швейцарии активы не принадлежат Януковичу - защита

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Арестованные в Швейцарии активы на 70 миллионов швейцарских франков (около 70,3 миллиона долларов) не принадлежат экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру, говорится в пресс-релизе британских адвокатов Януковича со ссылкой на швейцарские власти.

По данным адвокатов Януковича, украинские СМИ неверно истолковали пресс-релиз Федерального совета Швейцарии от 9 декабря 2016 года, в котором сообщается о продлении ареста активов Януковича в Швейцарии и связанных с ним физических лиц из Украины на общую сумму 70 миллионов швейцарских франков. Как утверждают адвокаты, "украинские издания ошибочно приписали всю указанную сумму лично Януковичу".

"В результате вмешательства Joseph Hage Aaronson LLP, представляющей интересы президента Януковича и его сына Александра Януковича, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем письме от 8 февраля 2017 года подтвердил, что сумма в размере 70 миллионов швейцарских франков представляет собой приблизительную общую стоимость замороженных активов более чем 20 физических лиц, включенных в списки согласно соответствующим швейцарским указам", — говорится в пресс-релизе, который в пятницу в Facebook опубликовал пресс-секретарь украинского экс-президента Юрий Кираси.

Как отмечается в сообщении, в Швейцарии подтвердили, что в пресс-релизе от 9 декабря 2016 года нет комментариев, относительно активов принадлежащих лично Януковичу и его сыну Александру.

По данным адвокатов, "Янукович и его сын Александр утверждают, что у них нет банковских счетов, денежных средств или иных активов в Швейцарии, за исключением принадлежащей Александру Януковичу компании Mako Trading SА, на счетах которой в Швейцарии находится около 1 миллиона швейцарских франков". Данный счет является прозрачным и подлежит аудиторским проверкам. Власти Швейцарии не подтвердили факт существования в стране каких-либо иных активов Януковича или его сына, говорится в пресс-релизе.

В марте 2014 года стало известно о заморозке властями Швейцарии банковских счета Януковича и 19 его беглых соратников, включая экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева. Активы Януковича и его приближенных также были заморожены в Лихтенштейне и ряде других европейских стран.