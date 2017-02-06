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    Политика

    Защита Януковича обратится в ЕСПЧ в связи с заочным судом по госизмене

    (обновлено: )27
    Защита экс-президента заявила, что решение Апелляционного суда Киева станет основным доказательством "политического давления на судебную систему в Украине" по делу о госизмене в отношении Януковича.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Защита экс-президента Виктора Януковича намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, сообщила в понедельник пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

    Адвокат Януковича о перспективах рассмотрения дела его подзащитного
    канал "112 Украина" в YouTube
    Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

    По информации пресс-службы, основанием для такого решения стал отказ Апелляционного суда Киева начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского суда о заочном досудебном расследовании дела в отношении Януковича о госизмене. Ранее Печерский суд Киева дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно отечественному законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

    "Защита Виктора Януковича обращается в Европейский суд по правам человека по делу о его заочном осуждении", — говорится в сообщении пресс-службы адвокатского объединения.

    Согласно сообщению, решение Апелляционного суда Киева станет основным доказательством "политического давления на судебную систему в Украине" по делу о госизмене в отношении Януковича.

    Генпрокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому производству — о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

    Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

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