Защита Януковича начала ознакомление с делом о госизмене - ГПУ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины заявила, что защитники бывшего президента Украины Виктора Януковича уже приступили к ознакомлению с материалами дела о госизмене.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против экс-президента страны Виктора Януковича по подозрению в государственной измене, адвокатам было предложено начать ознакомление с материалами дела. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать знакомиться с материалами дела.

"Адвокаты вчера уже знакомились с одним томом (материалов уголовного производства — ред.) и будут продолжать, как они обещают. А по поводу заявлений (о том, что они не начали ознакомление с материалами дела — ред.) — это манипулирование мнением общества ", — заявил прокурор главной военной прокуратуры (входит в генпрокуратуру Украины) Руслан Кравченко информагентству УНН.

При этом Кравченко подчеркнул, что если будут установлены факты затягивания процесса ознакомления с делом со стороны защиты Януковича, главной военной прокуратурой будет отправлено ходатайство в Печерский районный суд об установлении конкретных сроков для ознакомления с материалами досудебного расследования.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время Евромайдана зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. При этом адвокат Януковича утверждает, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.