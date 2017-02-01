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    Политика

    Защита Януковича начала ознакомление с делом о госизмене - ГПУ

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (476)

    (обновлено: )2601
    В ГПУ сообщили, что если адвокаты будут затягивать процесс ознакомления, то главной военной прокуратурой будет отправлено ходатайство в Печерский суд об установлении конкретных сроков для ознакомления с материалами досудебного расследования.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины заявила, что защитники бывшего президента Украины Виктора Януковича уже приступили к ознакомлению с материалами дела о госизмене.

    Адвокат Януковича о перспективах рассмотрения дела его подзащитного
    канал "112 Украина" в YouTube
    Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

    Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против экс-президента страны Виктора Януковича по подозрению в государственной измене, адвокатам было предложено начать ознакомление с материалами дела. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать знакомиться с материалами дела.

    "Адвокаты вчера уже знакомились с одним томом (материалов уголовного производства — ред.) и будут продолжать, как они обещают. А по поводу заявлений (о том, что они не начали ознакомление с материалами дела — ред.) — это манипулирование мнением общества ", — заявил прокурор главной военной прокуратуры (входит в генпрокуратуру Украины) Руслан Кравченко информагентству УНН.

    При этом Кравченко подчеркнул, что если будут установлены факты затягивания процесса ознакомления с делом со стороны защиты Януковича, главной военной прокуратурой будет отправлено ходатайство в Печерский районный суд об установлении конкретных сроков для ознакомления с материалами досудебного расследования.

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время Евромайдана зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. При этом адвокат Януковича утверждает, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

    Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

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