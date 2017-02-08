наверх
08.02.201719:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    Политика

    Маломуж рассказал о шпионаже против РФ до Януковича

    (обновлено: )19903
    Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что Янукович прекратил работу по внедрению украинских агентов в Российскую Федерацию.
    Николай Маломуж
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж (2005-2010 года) заявил, что украинские агенты до президентства Виктора Януковича пытались проникнуть в политические и оборонные структуры Российской Федерации, однако позднее эта работа была свернута.

    Новый герб украинских разведчиков
    24 канал
    Кто с совой к нам придет, от меча погибнет. Соцсети о гербе разведки

    "Необходимо отметить, что периодически мы имели мощные возможности… По России была разработана концепция работы по РФ, по проникновению в их и политические и оборонительные структуры и определение геополитики по Украине", — сказал Маломуж в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, когда украинскую внешнюю разведку возглавляли профессионалы, которые "не были ангажированы на политическое руководство и внешнее, и внутреннее, которое было ориентировано на Россию, тогда, соответственно, и был уровень защиты Украины большой". Маломуж подчеркнул, что при Януковиче в руководство разведки были назначены непрофессиональные кадры, и деятельность службы в отношении России была свернута.

    "Соответственно, работа по РФ была практически прекращена. Хотя, в то время мы отработали всю модель и агентурной, и технической разведки, и эффективно владели ситуацией по России", — подчеркнул экс-глава ведомства.

    Он отметил, что, как правило, все материалы по РФ, которые поступали от разведки в период нахождения у власти Януковича, запрещались или не учитывались.

    "Потому что это уже была другая политика — "это дружественная страна, и мы должны с ними дружить, а не вести против них какую-то разведывательную работу". А это — стратегический провал, потому что не бывает постоянных друзей или постоянных врагов. Мы должны с позиции разведки вести постоянную глубокую работу по любой стране, а тем более по РФ", — добавил Маломуж.

    Ранее сообщалось, что разведка США считает Россию "крупной угрозой" в киберпространстве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    100 долларовая купюра
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование