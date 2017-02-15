Суд обязал адвокатов до 5 марта изучить материалы по госизмене Януковича

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева дал адвокатам 17 дней на ознакомление с материалами производства против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Таким образом, адвокаты должны ознакомиться с документами до 5 марта.

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Такое решение принял судья Печерского райсуда Владимир Карабань, информирует УНИАН.

Прокурор Руслан Кравченко просил суд предоставить адвокатам 10 дней на ознакомление с материалами дела, а адвокат Януковича Игорь Федоренко просил суд вообще оставить ходатайство без рассмотрения, поскольку считает, что экс-президенту до сих пор не объявлено подозрение, и поэтому не может идти речь об ознакомлении с материалами дела.

По словам адвоката, если суд не вернет это ходатайство прокуратуре, то стороне защиты нужно месяц на ознакомление с материалами производства.

В итоге суд предоставил адвокатам 17 дней. Федоренко заявил, что будет обжаловать это решение в апелляционном суде.

Кравченко отметил, что после ознакомления адвокатов с материалами производства прокуратура передаст обвинительный акт в отношении Януковича в суд, который уже будет рассматривать дело по существу.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура РФ отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича до получения запросов о его выдаче, посчитав его преследование политически мотивированным.