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    Общество

    Суд обязал адвокатов до 5 марта изучить материалы по госизмене Януковича

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    После ознакомления адвокатов с материалами производства прокуратура передаст обвинительный акт в отношении Януковича в суд, который уже будет рассматривать дело по существу.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева дал адвокатам 17 дней на ознакомление с материалами производства против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Таким образом, адвокаты должны ознакомиться с документами до 5 марта.

    Адвокат Януковича о перспективах рассмотрения дела его подзащитного
    канал "112 Украина" в YouTube
    Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

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    Такое решение принял судья Печерского райсуда Владимир Карабань, информирует УНИАН.

    Прокурор Руслан Кравченко просил суд предоставить адвокатам 10 дней на ознакомление с материалами дела, а адвокат Януковича Игорь Федоренко просил суд вообще оставить ходатайство без рассмотрения, поскольку считает, что экс-президенту до сих пор не объявлено подозрение, и поэтому не может идти речь об ознакомлении с материалами дела.

    По словам адвоката, если суд не вернет это ходатайство прокуратуре, то стороне защиты нужно месяц на ознакомление с материалами производства.

    В итоге суд предоставил адвокатам 17 дней. Федоренко заявил, что будет обжаловать это решение в апелляционном суде.

    Кравченко отметил, что после ознакомления адвокатов с материалами производства прокуратура передаст обвинительный акт в отношении Януковича в суд, который уже будет рассматривать дело по существу.

    Напомним, ранее Генеральная прокуратура РФ отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича до получения запросов о его выдаче, посчитав его преследование политически мотивированным.

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