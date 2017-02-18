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    Киев

    В Киеве проходит вече по случаю годовщины Майдана

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    Третья годовщина расстрела Майдана (33)

    (обновлено: )15302
    Согласно информации, на Майдане несут службу сотрудники полиции и бойцов Национальной гвардии. Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков.
    Вече на Майдане
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. На Майдане Незалежности в Киеве проходит вече, приуроченное к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства.

    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В годовщину Майдана на протесты выйдут до 10 тысяч человек - Мельник

    В мероприятии принимают участие около 500 человек. 

    Также на Майдане развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни, передает УНИАН

    На центральной площади Киева несут службу много сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков. 

    По данным отдела коммуникации полиции Киева, к охране порядка в центре города привлечены около 5 тыс. правоохранителей.

    Ранее сообщалось, что в Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни. Люди прошли от Украинского дома к аллее героев Небесной сотни, к мемориалу, где исполнили гимн. Там же украинская православная и греко-католическая церкви провели молебен.

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