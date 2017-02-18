В Киеве проходит вече по случаю годовщины Майдана

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. На Майдане Незалежности в Киеве проходит вече, приуроченное к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства.

В мероприятии принимают участие около 500 человек.

Также на Майдане развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни, передает УНИАН.

На центральной площади Киева несут службу много сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков.

По данным отдела коммуникации полиции Киева, к охране порядка в центре города привлечены около 5 тыс. правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел марш памяти Героев Небесной сотни. Люди прошли от Украинского дома к аллее героев Небесной сотни, к мемориалу, где исполнили гимн. Там же украинская православная и греко-католическая церкви провели молебен.