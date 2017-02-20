День памяти Героев Небесной сотни: ситуация в центре Киева

Украина в понедельник чтит память Героев Небесной сотни. Ситуация в центре Киева по состоянию на 11:40 спокойная. Как отмечается, в столице ежесуточно будут заступать на службу 330 человек личного состава, а также 78 единиц основной и специальной техники.
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Напомним, ранее несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.