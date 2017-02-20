В Украине - День памяти Героев Небесной сотни

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник, 20 февраля, День памяти Героев Небесной сотни. Отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной сотни".

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Именно в эти дни три года тому назад во время Революции Достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего пика.

Напомним, 20 февраля 2014 погибло наибольшее количество активистов Евромайдана. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана. 21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.

Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

Напомним, несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.