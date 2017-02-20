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    Общество

    В Украине - День памяти Героев Небесной сотни

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (64)

    (обновлено: )18315
    День памяти Героев Небесной сотни отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента от 11 февраля 2015 года. 20 февраля 2014 погибло наибольшее количество активистов Евромайдана.
    Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник, 20 февраля, День памяти Героев Небесной сотни. Отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной сотни".

    Шествие Памяти Героев Небесной сотни в Киеве
    УНИАН
    Шествие "Памяти Героев Небесной сотни" в Киеве

    Смотрите также: Как сторонники блокады Донбасса устанавливали палатку у АП в Киеве

    Именно в эти дни три года тому назад во время Революции Достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего пика.

    Напомним, 20 февраля 2014 погибло наибольшее количество активистов Евромайдана. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана. 21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.

    Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

    Напомним, несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок

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