Эксперт: блокада ж/д путей под Киевом - результат отсутствия монетизации льгот

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Жители поселка Барышевка Киевской области в среду, 12 апреля, около шести утра перекрыли железные пути. По данным "Укрзализныци", движение электропоездов было заблокировано более двух с половиной часов.

В "Укрзализныце" отметили, что причиной для перекрытия движения электропоездов стало "недоразумение между Киевской обладминистрацией и местным автоперевозчиком по повышению тарифов на автоперевозки". Иными словами, в Киевской области продолжается забастовка маршрутчиков, которые не согласны с тем, что областная администрация заставляет их снизить тарифы на перевозку. Сегодня вышли на рейсы не все маршрутные такси, и пассажиры отправились на железнодорожную станцию, ​​чтобы ехать в столицу пригородным электропоездом Яготин — Киев.

Всем желающим не хватило места в электричке, возмущенные люди окружили поезд и, требуя добавить вагоны к поезду, — вышли на пути. Однако, через двадцать минут после заблокированной электрички на Киев должна была идти другая электричка. Из-за перекрытия дороги ее тоже пришлось задержать. Всего в кассах станций от Яготина в Киев на эти электрички продали только 71 билет.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался директор программы Инфраструктура украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

"Количество людей, купивших билеты, и количество людей, которые пытались зайти в поезд, совершенно несопоставимо – это как раз результат, в том числе, того, что у нас большие группы населения имеют льготы, которые, к сожалению, до сих пор не монетизируются. Идея была давно и она, к сожалению, еще не реализована. То есть каждый человек, который имеет право на льготы, получал бы их в виде денег и принимал бы решение – покупать билет на электричку или на маршрутку или идти пешком. Вот результат отсутствия монетизации льгот. Это должен проводить Минсоцполитики. Этого пока не сделано. Поэтому, видимо, такая разница между количеством людей, которые купили билеты и которые хотели ехать", — отметил эксперт.

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