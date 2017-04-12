Полиция завела дело по факту блокирования ж/д путей под Киевом

УНИАН DW: Украина переполитизировала Евровидение Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в поселке Барышевка Киевской области, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в области.

"По данному факту открыто уголовное производство по части первой статьи 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", — сообщает полиция Киевской области.

По данным пресс-службы "Юго-Западной железной дороги", в среду утром жители поселка Барышевка штурмовали электричку в Киевской области в попытке доехать на работу, а затем и вовсе перекрыли движение по железной дороге. Блокирование продлилось около трех часов, в результате семь поездов и пригородных электричек выбились из графика движения. Железнодорожники пообещали рассмотреть вопрос об увеличении числа вагонов, курсирующего поезда в этом направлении.