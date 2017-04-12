наверх
12.04.201715:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция завела дело по факту блокирования ж/д путей под Киевом

    (обновлено: )11810
    Полиция открыла уголовное производство по части первой статьи 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН
    DW: Украина переполитизировала Евровидение
    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в поселке Барышевка Киевской области, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в области.

    "По данному факту открыто уголовное производство по части первой статьи 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", — сообщает полиция Киевской области.

    По данным пресс-службы "Юго-Западной железной дороги", в среду утром жители поселка Барышевка штурмовали электричку в Киевской области в попытке доехать на работу, а затем и вовсе перекрыли движение по железной дороге. Блокирование продлилось около трех часов, в результате семь поездов и пригородных электричек выбились из графика движения. Железнодорожники пообещали рассмотреть вопрос об увеличении числа вагонов, курсирующего поезда в этом направлении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США