Спецкор: в Раде скандал - депутаты соревновались, кто кого перекричит

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак 5 апреля выступит перед народными депутатами в Верховной Раде. Об этом заявил новый руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Что нардепы ожидают от визита в зал заседаний руководителя НАПК, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы из Верховной Рады специальный корреспондент Александр Ивасивка:

"Відомо, що Наталю Корчак запрошено, або ж зобов'язано, виступити перед нардепами. Власне, цими хвилинами в ВРУ розгортається чергова інтрига, якщо не скандал. Суть в тому, що голова ВРУ Андрій Парубій повідомив, що викликані парламентом керівники деяких спеціальних керівництв державних органів, а не тільки про НАЗК та її керівника Наталю Корчак, очевидно, також і про керівника НКРЕКП Дмитра Вовка.

Зі слів Парубія, керівники підготували щось схоже на чергові звіти, і для того, аби їх вислухати, ВРУ ще слід було прийняти рішення, проголосувавши за це як мінімум 150 голосами. Буквально одразу ж в штики зустріли таку заяву представники опозиційних фракцій. Виступив Сергій Власенко, представник "Батьківщини", і сказав, що ВРУ, викликаючи керівників цих центральних органів влади, виходив з екстраординарних обставин, які склалися навколо діяльності цих центральних органів влади, і додаткових якихось рішень ВРУ приймати не зобов'язана для того, щоби викликати керівників і заслухати їх.

Також виступив Олег Березюк, керівник фракції "Самопоміч", і заявляє про те, що ВРУ буквально зловила за руку та звинуватила в шахрайстві керівників цих центральних органів влади, очевидно, що мова тут про Дмитра Вовка, керівника НКРЕКП.

Сесійна зала буквально почала скандувати, звертаючись до голови ВРУ Андрія Парубія: "Вовка, Вовка!". Такі вигуки під куполом тривали мінімум хвилину. Зараз Парубій пробує разом з сесійною залою знайти спосіб, як вийти з цієї пікантної ситуації.

Крім того, слід сказати, що в порядку денному не було зазначено, що Наталя Корчак сьогодні виступатиме в ВРУ. Першим про те, що керівника НАЗК запрошено до ВРУ, і що вона виступатиме перед нардепами, заявив з трибуни Максим Бурбак, керівник фракції "Народний фронт". А тепер, в процесі обговорення цієї новини, також з подачі депутатів, з'явилася інформація про те, що більше ніж можливий також сьогодні звіт перед ВРУ Дмитра Вовка.

Враження таке, що навіть частина прокоаліційних фракцій, навіть пролунало двічі у виступах представників фракцій БПП заклики до того, що слід сьогодні голосувати за відставку Дмитра Вовка.

І ще кілька цікавих подій, що сьогодні відбуваються у ВРУ. По-перше, згідно з порядком денним, парламент зміг з першого разу, без будь-яких додаткових пошуків ресурсів, без будь-яких додаткових оголошень в кулуарах та коридорах, прийняти ратифікаційний закон. Йдеться про урядовий проект закону, ратифікацію протоколу між Кабміном України та швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та вантажів. З першого разу за це проголосували 232 нардепи і, можливо, є мінімальне пояснення. Річ у тому, що в ложі запрошених у сесійній залі сиділо близько 20 парламентарів різних країн Північного Альянсу, парламентарів від країн НАТО. Сьогодні в приміщенні ВРУ проходить день зустрічі депутатів, парламентарів від країн НАТО та ВРУ".

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

Также политолог Олег Саакян и народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок в эфире "ГС" прокомментировали публикацию в газете "Голос Украины" списков народных избранников-прогульщиков и спрогнозировали, поможет ли эта инициатива дисциплинировать их.