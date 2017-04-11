Нацкорпус в Киеве положил под ноги нацгвардейцам перевернутую карту Украины

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник, 10 апреля, несколько десятков активистов партии "Национальный корпус" принесли залитую "кровью" карту Украины к центральному отделению украинской "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева и зажгли файеры, сообщает пресс-служба политсилы.

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"Национальный Корпус Киев провел под центральным отделением "Сбербанка" перформанс с файерами и с картой Украины, которая символизирует кровавую войну и смерть наших солдат, в том числе и из-за военно-финансовых учреждений РФ — банков", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Отметим, что на фото (см. ниже), размещенном Нацкорпусом, видно, что "окровавленная" карта Украины лежит под ногами нацгвардейцев не той стороной, по сути, лицевой стороной вниз, наизнанку. Таким образом получается, что АР Крым оказалась слева, а Западная Украина — справа.

Facebook Национальный корпус Нацкорпус принес "окровавленную" карту Украины под "Сбербанк" в Киеве

Также активисты заявили, что останутся под отделением банка на ул. Владимирская, 46 всю ночь.

Напомним, в понедельник утром возле офиса российского банка в Киеве радикально настроенные протестующие установили палатки.

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Также сообща в ходе блокирования "Сбербанка" в Харькове произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Напомним, на прошлой неделе "Сбербанк" официально заявил об уходе с украинского рынка.