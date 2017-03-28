"Засели крепко". В Киеве чиновника РГА задержали на крупной взятке

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры и Национальной полиции во вторник задержали при получении взятки начальника отдела по работе с участниками антитеррористической операции и членами их семей Управление труда и соцзащиты населения Печерской РГА в Киеве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Чиновник требовал от гражданина вознаграждение в сумме 810 тыс. гривен за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов Киева. Злоумышленник был задержан сразу после передачи ему денежных средств", — сказано в сообщении.

Проводятся обыски в помещении Печерской РГА, а также по месту жительства фигуранта уголовного производства.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, что "мы продолжаем очищать столичную власть от коррупционеров".

"Некоторые из них засели крепко и вымогают деньги у людей. Я благодарю столичную прокуратуру за оперативные действия и сотрудничество в борьбе с коррупцией. Главное — не сбавлять темпов!", — написал столичный градоначальник.

Ранее во вторник на взятке в размере 75 тысяч гривен был задержан начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергей Помазан.