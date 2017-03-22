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    Общество

    Арестован глава сельсовета под Киевом за взятку в 250 тысяч евро

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    Голосеевский районный суд решил арестовать председателя Мартусевского сельсовета Бориспольского района на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.
    Взятка, на которой погорел глава сельсовета в Киевской области
    facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Председателя Мартусевского сельсовета, задержанного на взятке в 250 тысяч евро, арестовали на два месяца, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева.

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    "По ходатайству столичной прокуратуры Мартусевскому сельскому голове Бориспольского района Киевской области, задержанному на получении 250 тыс. евро взятки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 млн гривен", — говорится на странице прокуратуры Киева в Facebook.

    Данное решение вынес Голосеевский районный суд 22 марта.

    О задержании главы сельсовета сообщалось 20 марта.

    Ранее следователи военной прокуратуры Западного региона совместно с полицией задержали заместителя начальника местной таможни при попытке дать взятку в $40 тыс. военному прокурору Львовского гарнизона Владиславу Савинцу. 

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