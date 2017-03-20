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    В Киевской области пойман на взятке в 250 тыс евро председатель сельсовета

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    По информации генпрокурора Юрия Луценко, столичная прокуратура совместно с СБУ задержали с поличным Мартусевского сельского голову (Бориспольский район Киевской ​​области) при получении 250 тысяч евро за содействие в получении земельного участка.
    В Киевской области пойман на взятке в 250 тыс евро председатель сельсовета
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура совместно со Службой безопасности Украины задержали председателя одного из сельских советов Киевской области за взятку в размере 250 тысяч евро за содействие в получении земельного участка, сообщил в понедельник украинский генпрокурор Юрий Луценко.

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    "Столичная прокуратура совместно с СБУ задержали с поличным Мартусевского сельского голову (Бориспольский район Киевской ​​области) при получении 250 тысяч евро за содействие в получении четырех гектаров земельного участка", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения по статье "получение взятки", сообщила пресс-служба СБ Украины.

    Ранее следователи военной прокуратуры Западного региона совместно с полицией задержали заместителя начальника местной таможни при попытке дать взятку в $40 тыс. военному прокурору Львовского гарнизона Владиславу Савинцу. 

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