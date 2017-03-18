Замначальника Львовской таможни задержали на взятке в $40 тыс

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Следователи военной прокуратуры Западного региона совместно с полицией задержали заместителя начальника местной таможни при попытке дать взятку в $40 тыс. военному прокурору Львовского гарнизона Владиславу Савинцу. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Как сообщается, денежные средства были переданы прокурору в тубусе из-под ирландского виски.

"Взятку передавал заместитель начальника Львовской таможни Владимир Шокало за непривлечение к уголовной ответственности и закрытие производства о ежемесячных сборах взяток от подчиненных за содействие в продвижении по службе и "крышевание" контрабанды", — сообщил Луценко.

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Замначальника таможни задержали, деньги изъяли.

Накануне сообщалось, что в Черкасской области на взятке погорели директор и главный инженер лесхоза.