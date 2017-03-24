В Киеве ревизор-инспектор ГФС задержан на взятке в 270 тыс грн

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на взятке в 270 тысяч гривен задержан главный государственный ревизор-инспектор Главного управления Государственной фискальной службы, сообщает Министерство внутренних дел.

"Сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции в Киеве получили информацию, что должностные лица одного из управлений фискальной службы решают вопрос об уменьшении штрафных санкций при выявлении ими правонарушения на одном из предприятий. Работники ГФС проводили аудиторскую проверку, во время которой и были выявлены нарушения. За определенное вознаграждение фискалы пообещали снизить штраф в несколько раз. За это они просили 270 тысяч гривен", — сообщает подробности ведомство.

Правоохранители проводят обыски по месту работы и проживания фигурантов дела.

mvs.gov.ua Задержание на взятке инспектора-ревизора ГФС

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее следователи военной прокуратуры Западного региона совместно с полицией задержали заместителя начальника местной таможни при попытке дать взятку в $40 тыс. военному прокурору Львовского гарнизона Владиславу Савинцу.