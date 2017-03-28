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    В Харькове хирург погорел на крупной взятке

    (обновлено: )12120
    Согласно данным, медик систематически требовал деньги с людей, которые нуждались в медицинской помощи. Правоохранители задержали врача в его рабочем кабинете после получения взятки в 100 тысяч гривен.
    В Харькове хирург требовал от пациента огромную взятку
    Пресс-служба СБУ

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала харьковского врача, который требовал от пациента сто тысяч гривен за операцию. Врач работает заведующим кафедрой одного из научно-медицинских учреждений Харькова, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

    Пресс-служба СБУ
    В Харькове хирург требовал от пациента огромную взятку

    СБУ выяснила, что медик систематически требовал деньги с людей, которые нуждались в медицинской помощи. Правоохранители задержали врача в его рабочем кабинете после получения взятки в 100 тысяч гривен.

    Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

    Ранее сообщалось, что прокурор задержан на взятке во Львовской области.

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