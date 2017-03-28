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    В Одессе восстановившийся в должности чиновник ОГА погорел на взятке

    (обновлено: )16
    Задержание начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергея Помазана
    368.media

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник задержали начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Сергея Помазана за получение взятки в размере 75 тысяч гривен.

    "Чиновник задержан за взятку, которую он получил в машине прямо перед входом в админздание (здание Одесской облгосадминистрации — Ред.)", — сообщает местное издание "Думская".

    Думская.net
    Задержание начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергея Помазана

    Также напоминается, что в 2016 году Помазан подозревался в соучастии по делу и.о. директора департамента развития инфраструктуры и ЖКХ ОГА Татьяны Марченко, которая попалась на взятке в 1,5 миллиона гривен. Его уволили, но позже он восстановился в должности через суд.

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