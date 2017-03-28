В Одессе восстановившийся в должности чиновник ОГА погорел на взятке

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник задержали начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Сергея Помазана за получение взятки в размере 75 тысяч гривен.

"Чиновник задержан за взятку, которую он получил в машине прямо перед входом в админздание (здание Одесской облгосадминистрации — Ред.)", — сообщает местное издание "Думская".

Думская.net Задержание начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергея Помазана

Также напоминается, что в 2016 году Помазан подозревался в соучастии по делу и.о. директора департамента развития инфраструктуры и ЖКХ ОГА Татьяны Марченко, которая попалась на взятке в 1,5 миллиона гривен. Его уволили, но позже он восстановился в должности через суд.