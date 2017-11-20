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    Интервью

    Климатолог: человечество на всех парах летит к катастрофе

    (обновлено: )28101
    15 000 ученых из 180 стран опубликовали послание об угрозах для существования человечества. Sputnik поговорил с профессором Штефаном Рамсторфом, одим из подписантов этого письма.
    Климатолог Штефан Рамсторф
    wikipedia

    РИА Новости Украина

    Более 15000 учёных из 184 стран подписали открытое письмо, в котором перечислены самые большие опасности для жизни на земле. Один из подписавших это письмо — климатолог Штефан Рамсторф (Stefan Rahmstorf), профессор Потсдамского института изучения климатических изменений, предупреждает об массовых бедствиях и о поднятии уровня моря, которое может поглотить города и острова.

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    REUTERS Andrew Kelly
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    "В первый раз предупреждение было уже 25 лет назад, и, к сожалению, тенденции не улучшились", — жалуется Рамсторф в интервью Sputnik.

    "За лишь одним исключением — дыре в озоновом слое — в большинстве параметров тенденции значительно ухудшились".

    "Например, что касается моей области исследования, климата, то здесь мы можем наблюдать продолжающийся серьезный рост выбросов углекислого газа, и, следовательно, увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере, которая сейчас больше, чем когда-либо была за последние три миллиона лет, а следовательно, и дальнейший рост глобальной температуры.

    Именно поэтому в научном журнале BioScience было опубликовано "Второе предупреждение человечеству от ученых мира" (World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice).

    Если мы не остановим эти тенденции, то нынешняя ситуация приведет к серьезным бедствиям", предупреждает Рамсторф. Уже сегодня люди страдают от большего числа экстремальных природных явлений. "Мы наблюдаем ускорившееся повышение уровня моря, которое в долгосрочной перспективе, если не будет остановлено, приведёт к исчезновению расположенных на побережье городов и островных государств. Было бы просто глупо сломя голову нестись навстречу катастрофе".

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    Что касается климата, то в первую очередь необходимо сократить до нуля выбросы парниковых газов, говорит климатолог. Тот факт, что все страны, за исключением США, осознали это — уже какой-никакой, но успех. Два года назад, подписав парижское соглашение по климату, все страны-подписанты единогласно решили удерживать рост глобальной средней температуры намного ниже 2°C. Это означает, что к 2050 году выброс парниковых газов должен быть сокращён до нуля. Однако необходимо не только обсуждать это и принимать решения, но и срочно претворять их в жизнь. "И на это у нас осталось очень мало времени", — говорит Рамсторф.

    Предыдущая деятельность правительства ФРГ в этой области Рамсторфа разочаровала. На международных конференциях было дано много обещаний, но свои "домашние задания" правительство выполняло спустя рукава, говорит он. С 1990 года выбросы в Германии снизились, но, хотя это и позитивный факт, снижение выбросов идёт недостаточно быстро, чтобы правительство действительно достигло поставленных перед собой целей: 40-процентное снижение к 2020 году. Правительство ставит много целей и обещает их выполнить, но не выполняет. А потом, ближе к дедлайну, (в нашем случае — к 2020 году), оно заявит, что, к сожалению, не смогло их выполнить. "Так дело не пойдёт", говорит Рамсторф.

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    Климатолог ожидает, что новое правительство примет конкретные меры, которые действительно приведут к претворению в жизнь всех необходимых целей в области климата, и будет в ближайшие годы действительно двигаться по этому пути. Но человек и как частное лицо может многое сделать: каждый сам может внести значительный вклад в сокращение выбросов углерода, объясняет Рамсторф: "Например, выбирая поставщика электроэнергии или решая, где провести отпуск: далеко ли я полечу? Это связано с очень большими выбросами. Даже с помощью питания можно повлиять на свой экологический след в вопросах, касающихся климата и окружающей среды".

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