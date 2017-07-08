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    Страны G20 отметили необратимость Парижского климатического соглашения

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    Согласно информации, все страны "двадцатки", за исключением США, отметили необратимость Парижского климатического соглашения и необходимость его быстрой реализации.
    Саммит G20. Коллективное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Лидеры "Большой двадцатки" приняли декларацию саммита в Гамбурге, отведя в ней особое место позиции США по климатическим изменениям. Об этом сообщает "Европейская правда".

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    Текст декларации обнародован на сайте федерального правительства Германии.

    Все страны "двадцатки", за исключением США, отметили необратимость Парижского климатического соглашения и необходимость его быстрой реализации. "Мы принимаем во внимание решение США выйти из Парижского соглашения. США объявили, что немедленно прекратят реализацию своего нынешнего национально определенного взноса и подтвердили свою решительную приверженность подходу, который снижает выбросы, одновременно поддерживая экономический рост и улучшая потребности в энергетической безопасности", — говорится в тексте декларации.

    В тексте документа сохранилось упоминание о горючих полезных ископаемых в контексте возможности их использования в сочетании с возобновляемыми источниками энергии.

    Ранее Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

    Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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