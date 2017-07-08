Страны G20 отметили необратимость Парижского климатического соглашения

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Лидеры "Большой двадцатки" приняли декларацию саммита в Гамбурге, отведя в ней особое место позиции США по климатическим изменениям. Об этом сообщает "Европейская правда".

Текст декларации обнародован на сайте федерального правительства Германии.

Все страны "двадцатки", за исключением США, отметили необратимость Парижского климатического соглашения и необходимость его быстрой реализации. "Мы принимаем во внимание решение США выйти из Парижского соглашения. США объявили, что немедленно прекратят реализацию своего нынешнего национально определенного взноса и подтвердили свою решительную приверженность подходу, который снижает выбросы, одновременно поддерживая экономический рост и улучшая потребности в энергетической безопасности", — говорится в тексте декларации.

В тексте документа сохранилось упоминание о горючих полезных ископаемых в контексте возможности их использования в сочетании с возобновляемыми источниками энергии.

Ранее Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.