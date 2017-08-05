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    США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

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    Парижское соглашение по климату: минус США (22)

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    В Госдепе заявили, что США открыты к "тому, чтобы вновь вступить в Соглашение, если будут созданы более выгодные для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков условия".
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями, сообщает госдепартамент США.

    "США в качестве участника Парижского соглашения подали сообщение в ООН о намерении выйти из него, как только это будет возможно в соответствии с условиями Соглашения", — говорится в заявлении ведомства.

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Здесь нечестно играют. США вышли из Парижского соглашения по климату

    В Госдепе отмечают, что, как ранее заявил президент Дональд Трамп, они "открыты к тому, чтобы вновь вступить в Соглашение, если будут созданы более выгодные для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков условия".

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    В заявлении говорится, что США продолжат работать над сокращением парниковых газов за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий, а также сотрудничать с другими странами над тем, чтобы обеспечить им доступ и использование ископаемых видов топлива более чистым и эффективным способом, внедрять возобновляемые и чистые источники энергии.

    Вашингтон, подчеркивают в госдепе, продолжит принимать участие в различных международных климатических конференциях, для того, чтобы обеспечить защиту своих интересов и осведомленность администрации в этой сфере.

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    В начале июня Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

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