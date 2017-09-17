наверх
17.09.201721:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Тиллерсон: США будут работать над соглашением по климату

    (обновлено: )30
    Тиллерсон подчеркнул важность того, чтобы и другие страны, прежде всего Китай, внесли свой вклад в сохранение климата. По его словам, "США уже сделали серьезный вклад в это".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты готовы работать со своими партнерами над соглашением по климату. 

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Здесь нечестно играют. США вышли из Парижского соглашения по климату

    "Мы готовы работать с партнерами, если сможем найти полезное соглашение для американского народа", — сказал он в интервью телеканалу CBS.

    Тиллерсон подчеркнул важность того, чтобы и другие страны, прежде всего Китай, внесли свой вклад в сохранение климата. По его словам, "США уже сделали серьезный вклад в это".

    В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу АВС напомнил, что "президент (Дональд Трамп) сказал, что мы выходим из Парижского соглашения по климату, но оставил открытой дверь для возвращения в будущем, если будет разработан лучший для нас документ".

    "Нынешнее соглашение не является хорошим, поскольку у стран, осуществляющих основные объемы вредных выбросов, фактически развязаны руки", — сказал Макмастер.

    Он отметил, что Трамп "хочет, чтобы подход к энергетике и климату был эффективным".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виталий Кличко
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне