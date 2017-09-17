Тиллерсон: США будут работать над соглашением по климату

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты готовы работать со своими партнерами над соглашением по климату.

"Мы готовы работать с партнерами, если сможем найти полезное соглашение для американского народа", — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Тиллерсон подчеркнул важность того, чтобы и другие страны, прежде всего Китай, внесли свой вклад в сохранение климата. По его словам, "США уже сделали серьезный вклад в это".

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу АВС напомнил, что "президент (Дональд Трамп) сказал, что мы выходим из Парижского соглашения по климату, но оставил открытой дверь для возвращения в будущем, если будет разработан лучший для нас документ".

"Нынешнее соглашение не является хорошим, поскольку у стран, осуществляющих основные объемы вредных выбросов, фактически развязаны руки", — сказал Макмастер.

Он отметил, что Трамп "хочет, чтобы подход к энергетике и климату был эффективным".