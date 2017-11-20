Украинские грезы об оружии: на США надейся, с РФ - борись

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Оружейные грезы

Украинские власти лелеют большие мечты и уверены, что в скором будущем таки получат доступ к современному оборонному вооружению США. Взамен обещают передать "опыт борьбы с россиянами". Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время визита в Канаду.

По словам Климкина, Киев рассчитывает получить не только летальное, но и различное оборудование, вплоть до борьбы в кибервойне.

"Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонного вооружения и военного оборудования. Не могу сказать точную дату, но мы работаем над этим. Речь идет не только о противотанковых вооружениях, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне", — сказал Климкин.

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Министр отметил, что военное сотрудничество выгодно не только Украине, но и США — украинцы делятся опытом противостояния России.

"Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировка. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла — не только о Javelin, а обо всем", — рассказал министр и добавил, что Украина точно получит международную поддержку.

Javelin и не только

Киев давно мечтает об американском оружии. Еще в 2015 году президент Петр Порошенко в интервью Wall Street Journal говорил, что украинская армия нуждается в 1240 американских противотанковых ракетных комплексах.

В начале ноября 2017 года СМИ писали, что Пентагон рекомендовал Белому дому начать поставку Украине противотанковых ракет Javelin на сумму 50 миллионов долларов. "Это правильный и логичный ход, который усилит сдерживание России. И я вижу во всем этом почерк министра обороны США Джеймса Мэттиса", — заявлял телеканалу бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис.

Госдеп и Пентагон выступали за передачу Украине оружия на 47 млн долларов. Однако в Администрации Трампа пока не спешат с окончательным решением.

"Президенту Дональду Трампу может быть предложен вариант одобрения гранта в размере 47 миллионов долларов США, чтобы позволить украинскому правительству закупить американское оружие обороны, направленное на сдерживание агрессии со стороны пророссийских сепаратистов", — сообщал ABC News со ссылкой на сотрудников Госдепартамента.

Отметим, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны США Джим Мэттис с июня обсуждают вопрос передачи противотанкового вооружения, требующий одобрения президента и конгресса.

А в августе сразу несколько ведущих американских изданий сообщили, что Пентагон и Госдеп уже разработали план поставки Украине противотанковых ракет и другого оружия и добиваются его одобрения со стороны Белого дома.

План якобы состоит в развертывании противотанковых ракет в украинских войсках, расположенных вдали от линии фронта, чтобы снизить риск эскалации и сгладить критику, связанную с тем, "что эти действия послужат стимулом для усиления агрессии Киевом".

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Однако от какой-то конкретики по этому вопросу чиновники уходят.

В частности, в конце октября 2017 года Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента по Украине, отказался подтвердить какое-либо окончательное решение изданию. Он лишь сказал, что сейчас в Вашингтоне "активно рассматривают", обдумывают вопрос о поставках "летального оборонного" оружия Украине.

Реакция России

Реакция России на слова Климкина не заставила долго ждать.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что если США поставят Киеву вооружение, то это "взорвет" ситуацию в Украине.

По словам Шаманова, "хотелки" министра иностранных дел Павла Климкина резко дестабилизируют обстановку, которая сложилось на Донбассе.

"Те средства, которые он (Климкин — Ред.) перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных", — отметил Шаманов.

По материалам из открытых источников интернет