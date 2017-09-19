Парижское соглашение по климату может быть расширено - Макрон

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Парижское соглашение по климату может быть дополнено, но не будет пересмотрено, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Парижское соглашение по климату не будет пересмотрено… мы не сделаем шагов назад", — сказал французский лидер в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что "дверь в Парижское соглашение по климату будет всегда открыта для Соединенных Штатов, но мы продолжим его реализовывать".

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В начале июня Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.