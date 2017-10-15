Россия поддерживает все решения Парижского соглашения по климату - Путин

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Россия поддерживает все решения Парижского соглашения по климату, намерена исполнять договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Совсем недавно в Париже были приняты соответствующие решения, направленные на недопущение изменения климата на планете. Россия поддерживает все эти решения и взяла на себя достаточно жесткие обязательства по сокращению выбросов, это все вместе будет. И намерены выполнять эти договоренности" — сказал Путин.

"Будем надеяться, что все это приведёт к каким-то положительным результатам, хотя мнения на этот счет существуют разные", — добавил он.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.