Кравец: в деле "Привата" Боголюбов шантажирует Украину

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Бывший совладелец "ПриватБанка", бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов потребовал от Украины компенсировать ему убытки от национализации ПриватБанка. Бизнесмен заявил, что он британский инвестор.

Таким образом господин Боголюбов ссылается на двусторонний инвестиционный договор между Соединенным Королевством и Украиной, направленный на защиту иностранных инвесторов в нашей стране.

Ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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Каким образом Боголюбов, как иностранный инвестор и британский гражданин, может сейчас подавать в суд на Украину из-за национализации "ПриватБанка"?

– В связи с тем, что гражданин Боголюбов, как и Коломойский в принципе вносили деньги через свои подконтрольные компании, которые находятся в английской юрисдикции, то подобные споры могут быть подведомственны международным судам. И вопрос компенсации, в связи с тем, что он был якобы незаконно лишен права собственности на свое имущество в виде обанкротившегося "ПриватБанка", может быть предметом рассмотрения.

Все будет зависеть от того, какую именно позицию займет государство Украина в этом споре. Ведь ни для кого не секрет относительно наличия того же письма от Боголюбова и Коломойского, которое точно также может быть рассмотрено в данном суде.

В этом письме они просили приобрести сам "ПриватБанк", но я думаю, в рамках этого производства для украинцев откроется очень много интересных подробностей. Кроме того, не стоит забывать, что еще в сентябре, в дальнейшем на конец октября, было перенесено обнародование отчета. НБУ заказал специальный отчет у нескольких иностранных компаний, в том числе у детективного агентства, с целью исследовать, куда и каким образом выводили средства.

Однако, насколько я понимаю, так или иначе в этих всех схемах будут замешаны чиновники НБУ и само государство, поэтому очень много будет зависеть от того, что именно будет отражено в этом отчете.

Насколько я понимаю, Украина обладателей украинского паспорта в любом случае воспринимает как представителей украинского гражданства. Могут ли апеллировать к этому аргументу представители Украины в случае грядущих судебных разбирательств?

– Немножко не так, Боголюбов обращается в интересах себя, как акционера, какой-либо иностранной компании, которая была лишена пакета акций ПриватБанка, и те инвестиции, которые были вложены через эту компанию в "ПриватБанк", были фактически утеряны.

В конце концов, в любом случае, необходимо видеть тот иск и на что именно ссылается Боголюбов, нежели комментировать какие-то сообщения СМИ. Но, на мой взгляд, вероятнее всего иск подан от него не столько как гражданина Украины, сколько как от инвестора этого банка. И в свете того, что он является собственником компании, находящейся в английской юрисдикции, и наличии таких соглашений между Украиной и Великобританией, такие споры могут быть рассмотрены в иностранном суде.

Как долго иск может рассматриваться в суде и что будет, если Украина проиграет суд?

– Судя по всему, Украина этот суд проиграет, либо, я не исключаю, что этот суд используется Боголюбовым, как определенный шантаж руководства Украины для того, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.

Хотя для этого есть все основания в свете тех выводов, которые будут сделаны аудитом, откуда будет видно, куда выводились деньги, в какие активы они выводились и куда в дальнейшем они уходили.

Поэтому, на мой взгляд, как иски Коломойского, так и Боголюбова, это определенный такой предохранительный механизм с их стороны в отношении чиновников украинского государства, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности.

Недавно НБУ проиграл братьям Суркисам дело по миллиарду и ста миллионам гривен в "ПриватБанке". НБУ просит приостановить выполнение этого вердикта, потому что они не признаны инсайдерами "Привата". По украинскому опыту, кто обычно одерживает верх в судах инвесторов банка и государства?

– Судя по тем решениям, насколько мне известно, там подано около сорока исков от Суркисов, в частности оспаривание признания их связанными лицами. И, насколько я ознакомился с решениями первых инстанций, там указано, что НБУ не предоставил достаточного количества доказательств, свидетельствующих о том, что семья Суркисов каким-то образом является инсайдером "Приватбанка". В свете чего вот эти все экспроприации их средств, депозитов, являются незаконными.

И все эти решения в дальнейшем будут использованы Коломойским в исках против того же НБУ о признании незаконной покупки и фактически национализации "ПриватБанка".

Кроме того, не стоит забывать, у нас уже ноябрь, а в декабре еще 2016 года президент Украины попросил ВРУ принять соответствующие изменения в закон Украины о банках и банковской деятельности, чтобы были гарантированы 100% вкладов вкладчиков "ПриватБанка". ВРУ на тот момент мгновенно исполнила пожелание президента, приняла закон, но вот сегодня уже 9 ноября, закон до сих пор не подписан.

Поэтому, я считаю, что вся эта ситуация с "ПриватБанком" свидетельствует об определенной связи между акционерами "ПриватБанка" и действующей властью в части того, что в принципе так или иначе действующая власть участвовала и способствовала выведению активов и самому банкротству "ПриватБанка".

На мой взгляд, на сегодня так оно и есть, судя по тем вливаниям, которые раз в два месяца делает НБУ в виде рефинансирования.

В результате, во внесудебном порядке могут ли стороны разрешить эти противоречия?

– Спор будет затянут и в сегодняшней ситуации какое-то мировое соглашение не будет воспринято никем. То есть между собой они могут договориться, кроме того, эти шестимесячные отсрочки, насколько мы помним, которые предоставлялись Коломойскому и Боголюбову якобы для возврата средств, в принципе, на мой взгляд, это тоже следствие договоренности, существующей между действующей властью и акционерами "ПриватБанка", чтобы они могли прекратить все свои поручительства, чем они очень успешно сейчас в судах и занимаются.

Поэтому в ближайшее время не стоит ждать мировых соглашений. Мы можем ждать каких-то громких заявлений со всех сторон, у нас это любят делать, а решение спора просто будет затягиваться до смены следующей власти.

Помимо иска Боголюбова, недавно Коломойский подал иск против НБУ по защите чести, достоинства и деловой репутации. Этот иск чем может закончиться?

– Судя по всему, как у нас показывает практика, опять же, я не знаком с самим иском, вероятнее всего ему будет отказано, так как он пропустил сроки обращения с иском в суд.

Что касается защиты чести и деловой репутации, то в свете тех расследований, которые проведены, и тех существующих уголовных дел, еще с 2014 года о выведении 19 миллиардов гривен рефинансирования, которые до сих пор странным образом как-то очень вяло расследуются, хотя все документы уже собраны, я думаю, что шансов у этого иска крайне мало.

Единственное, хочу отметить, что там уже готовится иск от иностранных держателей евробондов "ПриватБанка" якобы о взыскании с Украины еще порядка 400 миллионов долларов. То есть пытаются преобразовать обязательства "ПриватБанка" в обязательства государства. То есть что касается "ПриватБанка", то Украину ждет еще очень много потрясений, связанных с взысканием в пользу тех же лиц, которые выводили эти деньги, еще средств налогоплательщиков, которые и так за свои деньги сейчас удерживают "ПриватБанк" на плаву.

А не получится, что в теории Украина может проиграть суд, и в результате налогоплательщикам придется заплатить еще и за выполнение решения суда?

– Да, в принципе, трижды придется заплатить. За деньги, которые были выведены акционерами, те деньги, которые акционеры считают, что они понесли убытки, и еще деньги заплатить, которые считают иностранные инвесторы, которые понесли убытки.

И, в принципе, все к этому идет и, на мой взгляд, эта схема была изначально подготовлена и очень долго готовилась как руководством Украины, так и "ПриватБанком".

А кто ответит за то, что налогоплательщики трижды заплатят за эту историю?

– Пока у нас генпрокурор без юридического образования и пока существует такая круговая порука в Украине, то надеяться на то, что кто-то будет привлечен к угловой ответственности, думаю, не стоит. И вообще какой-либо ответственности.

Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что власти умышленно доводят "ПриватБанк" до свинского состояния, чтобы его нельзя было продать.

В то же время эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль считает, что государство уже слишком много вложило в "Приват", чтобы его дарить.