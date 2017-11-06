Новый закон о приватизации: в ФГИ раскрыли подробности

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Вынесенный на утверждение парламента новый законопроект о приватизации вводит прозрачную и конкурентную процедуру продажи государственного имущества. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Так, в новом законе прописаны сроки окончания подготовки объекта к торгам. Новый закон устанавливает срок в 11 месяцев для объектов большой приватизации и 5 месяцев – для малой.

Если стоимость активов предприятия за последний год превысила 250 млн гривен, то этот объект считается объектом большой приватизации. Такие объекты будут продаваться с привлечением советника.

При этом все меньшие по стоимости активов предприятия подпадают под правила малой приватизации, которая будет проходить исключительно на электронных платформах.

Трубаров отметил, что привлечение советников является важной нормой, позволяющей адекватно и авторитетно оценить состояние объекта и его реальную стоимость.

Большая приватизация будет проходить по такой процедуре: определяется объект продажи, затем на конкурсе избирается советник, который готовит финансовую модель предприятия, формирует предложение начальной цены, ищет инвесторов.

После этого ФГИ устанавливает стартовую цену и условия продажи и передает их на утверждение в Кабмин. Затем объявляется прием заявок, проводится проверка участников и проводится аукцион.

Ранее Минэкономразвития Украины обнародовало новый расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации. В 2016 году Кабмин уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации.