Решмедилова: кому нужен проблемный "ПриватБанк"

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Экс-совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов выставил Украине требование компенсировать ему убытки от национализации финучреждения в связи с тем, что он является британским инвестором.

По его мнению, Украина вела успешную скоординированную медиа-кампанию для дестабилизации ситуации с "ПриватБанком", после чего последовала его национализация.

Требование Боголюбова в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политолог Александра Решмедилова.

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Заявление Боголюбова – это действительно попытка вернуть инвестиции или создание информационного шума?

– Для начала давайте понимать, что Коломойский с Боголюбовым не первый раз судятся не только с украинскими олигархами, но и вообще отстаивают свои бизнес-интересы в судах. Это уже практика у них отточенная, не так давно был большой суд с Пинчуком, где была достигнута мировая.

То есть кроме того, что инициируется судебный процесс, обычно адвокаты, качественные юристы, прорабатывают возможности, как можно избежать непосредственно судебного решения и найти пути отхода, устраивающие все стороны. Они как бы заявляют о своих намерениях, а потом начинается кулуарная игра.

Относительно "Привата", сам по себе банк со всеми его проблемами во многом мало интересен как Коломойскому, так и его партнеру Боголюбову. Основной интерес – это те деньги, которые выделялись на рефинансирование, суммы, которые уходили потом в кредиты и все остальное. Плюс, происходящее с "ПриватБанком" во многом связано не только с внутренней ситуацией в Украине, но и с давлением со стороны внешних структур.

Я говорю и о ЕБРР, члены которого входят в наблюдательный совет, и давление от МВФ, потому что сейчас идет новая волна переговоров. То есть они запускают отдельные процессы, которые могут делать лицам, которые сейчас управляют, неудобно, поэтому это удобный временной отрезок для каких-то судебных тяжб.

Опять-таки, не стоит забывать, что Коломойский свои интересы всегда отстаивает не просто по максимуму, он редко бывает в глобальном проигрыше, он всегда пытается себя обезопасить. Он мастер ведения любых информационных кампаний и он умеет водить контры с властью. Достаточно вспомнить, какие он запускал информационные кампании, которые вредили имиджу власти. Это и Роттердам, который был окутан всяческими тайнами, это сейчас "ПриватБанк", который перешел в наследство государству, скажем так.

И сейчас перед гражданами несет ответственность уже непосредственно и Украина, и Порошенко глобально, как некий гарант стабильности в стране. Поэтому тут, когда можно будет ему уже, скажем так, "ату его, ату", Коломойский и его непосредственный партнер постараются сделать максимально громкую информационную кампанию, сопровождающую эти процессы, чем они, в целом и занимаются.

То есть это все, скорее, информационный шум?

– Я просто хотела сказать, что если захотят договориться, то могут договориться и не в судебном порядке.

Ранее адвокат Ростислав Кравец высказал мнение, что Боголюбов судом по "ПриватБанку" будет шантажировать государство.

В свою очередь эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль считает, что власти компромисс по "Привату" выгоднее, чем юридические войны.