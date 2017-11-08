Cуд обязал "ПриватБанк" выплатить Суркису $40 млн

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу на решение суда первой инстанции, согласно которому "ПриватБанк" был обязан выплатить семье украинского бизнесмена Григория Суркиса около 40 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка Украины в среду.

"Шестого ноября 2017 года Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции", — сообщили в пресс-службе НБУ.

Там отметили, что Нацбанк подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины с просьбой остановить исполнение указанного решения до разрешения спора в кассационной инстанции.

"Мы считаем, что суды первой и апелляционной инстанции нарушили процессуальное законодательство, проигнорировали представленные доказательства по делу и вынесли неправосудное решение", — отметили в Нацбанке.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.