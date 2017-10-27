Национализация "ПриватБанка": прокуратура заметает следы?

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

"ПриватБанк" не справляется с погашением НБУ рефинансирования, в воздухе зависли миллиарды гривен, которые банк должен вернуть Нацбанку. Регулятор надеялся что деньги вернет тот, кто их одалживал – бывший владелец "Привата" Игорь Коломойский. Однако тот и не думает погашать кредиты НБУ и судится с Минфином и Нацбанком за свои активы, а также оспаривает в суде саму процедуру национализации, которую, по его словам ему навязали в нарушение закона.

Пока олигарх судится, государство арестовало ряд его ценных активов (заводы, недвижимость, здание телеканала "1+1") и готовит к приватизации его основной залог – туристический комплекс "Буковель". Однако этих денег не хватит для того, чтобы покрыть долги Коломойского.

Печерский суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять документацию о национализации и бывшем руководстве "ПриватБанка". Таким образом, ГПУ получила доступ к документам в рамках расследования уголовного производства по завладению должностными лицами "ПриватБанка" средствами Национального банка Украины, выделенными на рефинансирование "ПриватБанка".

Коломойский умывает руки

Следователям ГПУ разрешили изъять в Фонде гарантирования вкладов физических лиц решения о введении временной администрации в "ПриватБанк", договор между Министерством финансов и Фондом гарантирования вкладов о продаже 100% акций "ПриватБанка". Также суд разрешил изъять заключенные контракты с бывшими топ-менеджерами "ПриватБанка" – экс-главой наблюдательного совета банка Геннадием Боголюбовым и председателем правления Александром Дубилетом.

По мнению экспертов, получение разрешения Генпрокуратуре на изъятие ряда процессуальных документов свидетельствует о финализации расследования дела о национализации "ПриватБанке".

"Скажем так, уголовное дело необходимо для подведения итогов, но нужно сделать и другие выводы, что в данном случае есть и ответная реакция, потому что тогда необходимо параллельно проверять и НБУ, каким образом НБУ проверял деятельность "ПриватБанка".

Для того, чтобы проверить "ПриватБанк" с точки зрения соблюдения им прозрачности операций при таких глобальных масштабах кредитования, получения рефинансирования — это не менее двух-трех лет активной работы, как минимум, следственной группы человек 20, невзирая еще на количество экспертов, также и работников НБУ. Поэтому делаю вывод следующий: для получения быстрого результата работа будет сделана, для получения объективного результата, честного результата нам не хватит и трех, и четырех лет. Поэтому, кому это надо, под кого копают, очень просто — кого в политическом моменте в кратковременном режиме необходимо придавить теми или другими обстоятельствами", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат Евгений Лосовский.

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По мнению эксперта, виновными в предоставлении недостоверной информации и незаконной выдаче рефинансирования, скорее всего, признают рядовых сотрудников, но не собственников банка и руководство НБУ.

"Таким образом, встанет вопрос о рядовых, сравнительно рядовых сотрудниках, об инкриминировании им и вручении подозрения о превышении служебных полномочий с целью принуждения кого-либо в данном случае в банковской сфере к сотрудничеству в той или другой сфере, потому что другой доказательной базы, наверняка, не будет и быть не может, так как собственники не влияют напрямую в данном на работу банковского учреждения", — отметил юрист.

Таким образом, заполучив нужные документы, представители власти смогу скрыть договоренности о национализации банка, а Коломойский сможет получить назад часть своих активов за молчание и лояльность.

"Действующая власть договорилась непосредственно с собственниками "ПриватБанка" о якобы национализации. Все это свидетельствует о том, что акционеры "ПриватБанка", которые вернули средства, они будут претендовать еще и на получение какой-то компенсации о том, что их обманули и их права каким то образом нарушили. Что касается изъятий документов, то я считаю, что такие изъятия предприняли, чтобы изъять и похоронить дело.

Национализацию проводило государство. Если у генпрокурора есть основания и у ГПУ есть какие-то соображения о незаконности, то необходимо вручить подозрение министру финансов, главе НБУ, Гройсману тому же, а также представителям МВФ, которые на этом настаивали и выдавали соответствующие консультации. Считаю, что изъятие документов является попыткой скрыть реальную ситуацию при дальнейших расследованиях", – заявил РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

От банка остались одни стены?

По мнению эксперта, Коломойскому сам банк не нужен, поскольку тот уже из себя ничего ценного не представляет. Главной его задачей будет возвращение активов, которые были выставлены в качестве залога за рефинансирование НБУ. Согласен с этим утверждением и политолог Руслан Бортник.

"ПриватБанк" сегодня повторяет судьбу ОПЗ, еще одного гиганта. На самом деле "ПриватБанк" сегодня продать невозможно. Его можно было продать до национализации, а сегодня продать банк с огромными проблемными активами, с огромным количеством возбужденных уголовных дел невозможно, не найдется такого инвестора. Мне кажется, что во власти многие умышленно доводят "ПриватБанк" к такому свинскому состоянию для того, чтобы его нельзя было продать", – заявил Бортник в эфире радиостанции "Голос Столицы".

Ситуация с банком настолько удручающая, что от его управления отказываются даже европейские топ-менеджеры, которых НБУ пытается уговорить возглавить "ПриватБанк", сообщают эксперты.

"Как вы помните, недавно клоуны из Нацбанка объявили, что нашли нового главу правления ПриватБанка. Которого отобрали на большом и помпезном конкурсе с помощью агентства Amrop. Так вот, – не только отобрали, но и согласовали с Минфином и Международным валютным фондом. Имя нового главы ПриватБанка должны были назвать региональным менеджерам ещё на прошлой неделе на совещании. Но… не назвали. По моим данным, чех Иван Свитек – глава правления Альфа Банка Украина – в последний момент отказался от должности. Как утверждают мои источники, произошло это после консультаций с акционерами Альфы. Теперь конкурс надо проводить заново. А это ещё как минимум 3 месяца (предыдущий стартовал в июле).

При этом и.о. главы правления "ПриватБанка" Галина Пахачук — опять же, по моим данным, — хочет уходить. И не готова к каким-либо резким действиям в отношении проблемных заемщиков ПриватБанка", – заявил в своем блоге финансовый обозреватель Александр Дубинский.