наверх
31.10.201711:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Эксперт: смертельная опасность живет на полках магазинов

    (обновлено: )46810
    В Украине некому следить за тем, чтобы обозначенный на этикетке состав продукта соответствовал действительности, заявил зампредседателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик.
    Олег Цильвик, директор Международной академии стандартизации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук о подорожании продуктов: барыги рисуют любые наценки

    Состав продукта — вот что интересует большинство украинцев. Именно его они проверяют перед тем, как купить сам продукт. Об этом свидетельствуют результаты исследования ведущей международной публичной маркетинговой компании Nielsen. По ее данным, 75% украинцев внимательно изучают состав продукта на упаковке, прежде чем его приобрести. В то же время, в странах Восточной Европы этот показатель составляет 67%, а в странах Западной Европы — 50%. Это свидетельствует о том, что украинцы больше обеспокоены тем, что покупают.

    Насколько соответствует действительности указанный на этикетке состав продукта, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил заместитель председателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Українці в 75% випадків досліджують склад продукту, в країнах Східної Європи цей показник становить 67%, а в країнах Західної Європи — 50%. Європейці більше впевнені в тому, що їм не підсунуть в продукт щось шкідливе?

    В киевском гипермаркете на Троещине по суши бегают мыши
    ТСН
    В киевском гипермаркете засняли мышь, бегающую по тарелкам с суши

    — Я дуже скептично поставився до цих результатів досліджень, бо є інші дослідження, які стверджують, що понад 60% відвідувачів супермаркетів не довіряють маркуванню, яке нанесено виробником щодо складу продукції. Тобто це — досить серйозні цифри. Звісно, у нас більшість споживачів сьогодні дивляться на маркування продуктів, які вони купляють, але здебільшого це стосується термінів реалізації, строку придатності і нормативних документів, на підставі яких виготовлений продукт. Здебільшого споживачі полюбляють купувати, якщо є напис ДСТУ, тобто державний стандарт. Це, звісно, не є гарантією якості продукту, але все ж таки споживачі шукають цей заповітний напис. Тому я сказав би, що все ж таки наші споживачі можуть читати склад продукту, але довіряти 60% не вважають за потрібне.

    Чи варто довіряти тому, що пишуть виробники у складі продукту?

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    — Звісно, фіксуються такі факти, коли або не всі складові продукту нанесені в маркуванні, або дещо переставлені місцями складові, адже відповідно до вимог до маркування першими зазначаються ті складові, яких більше у складі продукту. Наприклад, першим стоїть слово цукор в якомусь печиві, або яскравим прикладом є кетчуп. В Європі кількість томатів в кетчупі може сягати 80-85%.

    І тому вони позначаються на першому місці в складі?

    — Так. Якщо подивитися на наш кетчуп, то томати будуть на третьому, п'ятому місці, тому що їх кількість не перевищує 17%. Тобто якість продукту дещо відрізняється. До речі, і Європа не є таким суцільним місцем, де продаються якісні продукти. Нещодавно вибухнув скандал, що в країнах, які нещодавно приєдналися до ЄС, якість продуктів на ринках була дещо нижчою, ніж в старій Європі, скажімо так. Тобто вони були обурені, що їх вважають країнами третього світу і їм збагрюють непотріб і неліквід. А що казати про Україну, в якій взагалі на сьогодні відсутній ефективний контроль за споживчим ринком?

    Читайте также: Что едят украинцы: эксперты развеивают мифы о ГМО

    Чи дійсно варто вивчати склад продукту?

    Логотип еврозоны
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Большая разница. О качестве продуктов в Западной и Восточной Европе

    — Звісно, варто! Тим більше, якщо ви купуєте продукцію якихось провідних компаній. А що стосується місцевих компаній, регіонального представництва, які взагалі випускають продукцію лише на місцевому рівні, як-то приватні підприємці, то, звісно, довіра до таких продуктів не може бути на першому місці.

    Хто повинен слідкувати за тим, аби склад продукту відповідав позначці?

    — В тому і справа: порушення відбуваються через те, що в Україні немає контролю. Держпродспоживслужба, яка мала б на сьогодні проводити такі дослідження, бо це питання захисту права споживачів на доступну і необхідну та достовірну інформацію про продукт, а також це є складова антиконкурентних дій, коли ви пишете про продукт, який не має споживчих властивостей таких надзвичайно великих, і ви розписуєте, що це панацея на ринку, наприклад, і набуваєте через введення споживача в оману додаткових якихось переваг на ринку, це є порушення законодавства. Але перевірити,чи відповідає склад продукції, зазначений на маркуванні, фактичному складу, можна тільки через лабораторні дослідження. А на них сьогодні грошей фактично не виділяється.

    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Артур Дубровенко / YouTube
    Продукты с сюрпризом. В киевском супермаркете кот "пометил" сахар

    Якщо в складі присутні різні харчові добавки, чи треба відмовлятися від продукту?

    — Сьогодні виробнику дається право або використовувати цю класифікацію "Е", це добавки, серед яких може бути і аскорбінова кислота, сіль, натрій, що завгодно. Тобто більш-менш безпечні продукти. Але може називати їх і не використовуючи "Е", а за їх назвою. Тому сьогодні споживачеві або треба знати всю таблицю оцих "Е", і знати їх назви без оцієї абревіатури, або довіряти тому, що написано. І сьогодні, на жаль, "Е" у нас допущені до використання в Україні, так звані єшки, які, наприклад, в Європі заборонені.Це відбувається тому, що відсутня роль держави в наведенні ладу на споживчому ринку.

    Істерія стосовно написів на продуктах "Без ГМО" в Україні вже минула?

    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
    Спасти от ботулизма: нужно минимум 200 курсов сыворотки в год – эксперт

    — Це — вимоги законодавства і вони виконуються. Якщо ж законодавці були такими дуже свідомими і виписали, що навіть на воду треба ставити "Без ГМО", або на горілку, то виробники це використовують, користуються законодавчим полем, бо відсутність такого маркування буде свідчити, що вони не виконують вимоги чинного законодавства і можуть бути притягнені до відповідальності.

    Якщо стоїть "Без ГМО" на продукті, то він дійсно не містить ГМО?

    — Це сьогодні теж ніхто не контролює, але і сказати, що вони повністю відсутні навіть за умови контролю, бо там є певні межі присутності ГМО, коли маркувати "Без ГМО" допускається. Це невеличкі значення, але все ж таки не факт, що якщо написано "Без ГМО", то там взагалі нуль відсотків ГМО. Це – допуски.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Пол Манафорт
    Арест Манафорта: украинский след
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen