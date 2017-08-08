Зараженные куры. В магазинах Британии и Франции нашли ядовитые яйца

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Во Франции и Великобритании обнаружены куриные яйца с инсектицидом фипронил, сообщают СМИ.

Как пишет британская газета Telegraph, более 20 тысяч яиц с содержанием химиката были проданы и, вероятно, уже употреблены в пищу в Великобритании. По данным агентства пищевых стандартов страны, яйца были ввезены в период с марта по июнь.

В свою очередь французское издание Monde сообщает, что во Франции также обнаружены такие яйца, импортированные из Нидерландов с 11 по 26 июля. Однако правительство на данный момент не знает, были ли они уже проданы потребителям.

Ранее фипронил был обнаружен и в яйцах, поставленных из Бельгии и Нидерландов в Германию. Власти земли Северный Рейн — Вестфалия ранее отозвали с прилавков магазинов около одного миллиона яиц. Федеральное агентство Бельгии по продовольственной безопасности ввело временный запрет на продажу яиц из птицеводческих хозяйств, где было установлено использование инсектицида. Их продукция изъята с прилавков магазинов и в настоящее время проходит санитарно-микробиологические исследования.

Как пишет издание Kolner Stadt Anzeiger, власти Нидерландов приняли решение "убить один миллион или несколько миллионов кур" в связи с заражением. Отмечается, что эта мера вызвала осуждение ряда организаций по защите животных.

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Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт заявил во вторник в интервью телеканалу ARD, что заражение яиц связано с преступной деятельностью. "Это преступно, абсолютно ясно", — сказал он.

В понедельник Еврокомиссия в связи с заражением куриных яиц в Бельгии, Нидерландах и Германии инсектицидом призвала власти стран предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Украине предотвратили ввоз 20 тонн зараженных киви из Греции.