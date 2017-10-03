Плохо закусили. Енотов, разгромивших магазин, лечат от похмелья

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Енотов, которые устроили разгром в продуктовом магазине города Сторожинец Черновецкой области, лечат от похмелья.

"Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива – все это было вылакано. Еноты были нетрезвые, с запахом. У них уже третий день интоксикация, вызвали ветеринаров. Думаю, с ними все будет "окей", енотов подлечат, прокапают", — рассказал "КП" в Украине" администратор цирка Василий Колос.

Он сообщил, что из-за плохого самочувствия еноты не вышли на арену.

"Не скажу, как такое могло случиться, я в ту ночь с енотами не пил. Хотя в своей жизни видел всякое – и пьяных акробатов, и пьяную обезьяну, которая ночью звонила мэру, не давала спать, и с самим такое случалось, но наши еноты склонностей к алкогольным возлияниям раньше не проявляли. Что поделать — животные живут бок-о-бок с нами и перенимают плохие привычки некоторых людей. Например, есть у нас курящий кот – лапой просит сигарету", — рассказал Колос.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.