Большая разница. О качестве продуктов в Западной и Восточной Европе

РИА Новости Украина

Чехия и Словакия намерены созвать (ориентировочно в середине октября) саммит ЕС, чтобы разобраться с разным качеством одних и тех же продуктов и товаров, поставляемых в страны союза. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в среду заявил, что чехи заслуживают такое же количество какао в шоколаде, как и все остальные, и что не должно быть потребителей второй категории.

Ситуацию агентству Sputnik прокомментировал заместитель председателя Чешской партии национальных социалистов Пршемысл Вотава.

По его мнению, дискриминация чешского рынка, главным образом со стороны немецких поставщиков, продолжается уже довольно долго.

"Чешский потребитель в течение многих лет был вводим в заблуждение чрезмерно назойливыми рекламами иностранных поставщиков и не обращал большого внимания на качество западной продукции. Такой потребитель всегда руководствовался правилом "Что пришло с Запада, то совершенно!". Чешская продукция в течение долгого времени подавлялась западными производителями, часто с помощью демпинга.

Из-за этого сельхозпроизводителям приходилось сокращать количество коров и свиней, с полей исчезали овощи, из садов — фрукты. Тысячи фургонов с продовольствием из стран ЕС прибывали в Чехию, чешский рынок был переполнен западными товарами, которые по качеству часто уступали чешским аналогам. Доверчивый чешский потребитель эти продукты покупал.

Только теперь после пробуждения ото сна чешские граждане стали понимать, что они оказались обманутыми в том, что касается качества продукции. После ряда неприятных случаев, связанных с разным уровнем качества продуктов в Западной и Восточной Европе, государство стало вести переговоры с ЕС. Наконец-то…", - рассказал Вотава.

Очевидно, что для ЕС мы по-прежнему являемся гражданами "второй категории", добавил он.

"Разница в качестве продуктов, поставляемых на западно- и восточноевропейские рынки, не была секретом для специалистов из ЕС. Для ЕС новые страны-члены являются лишь рынком сбыта для избыточной продукции главным образом из стран Западной Европы.

Чешское сельскохозяйственное производство еще не так давно находилось на высоком уровне и удовлетворяло потребности чешского рынка. Чешские продукты были известны во всем мире. После вступления в ЕС значительно ухудшилось положение чешских продовольственных производителей. Уже несколько лет Чехия не способна полностью удовлетворять собственные нужды в продовольствии.

Чешское производство вытесняется импортом. Влияние на чешский рынок очевидно, страдает и чешская деревня. Население деревень уменьшается, закрываются школы, почтовые отделения, магазины, за хлебом приходится ездить далеко в супермаркет. Раньше мы стояли в очередях за бананами, теперь мы стоим в очередях за маслом. Наверное, это из-за того что мы перебили всех коров и остались только быки!

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Необходимо только поднять голову, не бояться. Правительство должно больше давить на положение крупных торговых сетей на чешском рынке. Устанавливать условия, на которых они могут на наш рынок войти", — сообщил Вотава.