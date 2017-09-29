Ботулизм наступает. На Волыни в больницу попала целая семья

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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Трое жителей Луцкого района Волынской области госпитализированы с ботулизмом, среди них 12-летний мальчик, сообщает в пятницу УНИАН со ссылкой на заведующую отделением областной инфекционной больницы Галину Морочковскую.

Согласно сообщению, мальчика уже перевели из реанимационного отделения райбольницы.

"Госпитализировали его (мальчика — Ред.) родителей, которые, по их словам, 23 сентября вместе с ребенком употребляли домашний мясной паштет", — говорится в сообщении.

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По словам Морочковской, к врачам семья обратилась лишь 26 сентября, мальчик находился в тяжелом состоянии.

Всем больным ввели сыворотку против ботулизма, в настоящее время угрозы жизни ребенка и его родителей нет.

В августе у двух жителей Сокольского района Львовской области также диагностировали ботулизм.