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    Ботулизм наступает. На Волыни в больницу попала целая семья

    (обновлено: )46
    Установлено, что семья, включая 12-летнего ребенка, употребляла домашний мясной паштет, а за медицинской помощью они обратились лишь 26 сентября. В настоящее время угрозы жизни ребенка и его родителей нет.
    Шприц. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Трое жителей Луцкого района Волынской области госпитализированы с ботулизмом, среди них 12-летний мальчик, сообщает в пятницу УНИАН со ссылкой на заведующую отделением областной инфекционной больницы Галину Морочковскую.

    Согласно сообщению, мальчика уже перевели из реанимационного отделения райбольницы.

    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
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    "Госпитализировали его (мальчика — Ред.) родителей, которые, по их словам, 23 сентября вместе с ребенком употребляли домашний мясной паштет", — говорится в сообщении.

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    По словам Морочковской, к врачам семья обратилась лишь 26 сентября, мальчик находился в тяжелом состоянии.

    Всем больным ввели сыворотку против ботулизма, в настоящее время угрозы жизни ребенка и его родителей нет.

    В августе у двух жителей Сокольского района Львовской области также диагностировали ботулизм.

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