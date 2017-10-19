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19.10.201712:54
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    Киев

    В Киеве стали чаще красть еду и одежду из супермаркетов

    (обновлено: )10110
    По данным депутата Киевсовета Александра Пабата, по состоянию на конец сентября 2017 года в киевских магазинах официально зафиксировано 2 440 прецедентов.
    Продуктовый магазин
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В Киеве стали чаще воровать с прилавком магазинов и супермаркетов.

    Об этом на своей странице в Facebook написал общественный деятель и депутат Киевского городского совета Александр Пабат.

    "В свою очередь скажу, что показатели статистики хищения товара с полок столичных магазинов нещадно растут. С 1900 краж в 2013 году до 2897 в 2016, т.е. на 50% всего за 3 года.  Только по состоянию на конец сентября 2017 года в киевских магазинах официально зафиксировано 2 440 прецедентов", — сообщил Пабат.

    Александр Пабат, facebook
    Пост Александра Пабата
    Александр Пабат, facebook
    Ответ Нацполиции на запрос Александра Пабата

    Ранее сообщалось, что Черниговский районный суд Запорожской области вынес приговор человеку, предположительно укравшему 3 уток, стоимостью 675 гривен. 

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