В Киеве стали чаще красть еду и одежду из супермаркетов

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В Киеве стали чаще воровать с прилавком магазинов и супермаркетов.

Об этом на своей странице в Facebook написал общественный деятель и депутат Киевского городского совета Александр Пабат.

"В свою очередь скажу, что показатели статистики хищения товара с полок столичных магазинов нещадно растут. С 1900 краж в 2013 году до 2897 в 2016, т.е. на 50% всего за 3 года. Только по состоянию на конец сентября 2017 года в киевских магазинах официально зафиксировано 2 440 прецедентов", — сообщил Пабат.

Александр Пабат, facebook Пост Александра Пабата

Александр Пабат, facebook Ответ Нацполиции на запрос Александра Пабата

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