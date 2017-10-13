Запорожский суд дал мужчине срок за кражу трех уток

КИЕВ, 13 окт — РИа Новости Украина. Черниговский районный суд Запорожской области вынес приговор человеку, предположительно укравшему 3 уток, стоимостью 675 гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Днепропетровского областного совета Андрей Смирнов.

"Ключевой особенностью дела, послужило то, что "потерпевший в судебное заседание не явился, предъявил в суд письменное заявление, в котором просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие. Претензий материального и морального характера к обвиняемому не имеет", — отмечает адвокат.

Но суд все равно приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Андрей Смирнов, facebook Пост Андрея Смирнова

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Всем четырем задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Ранее министр обороны Степан Полторак на фоне коррупционного скандала в ведомстве заявил, что готов уйти в отставку.