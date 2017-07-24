Испанцев могут посадить в Таиланде на 5 лет за кражу хлеба и газировки

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина. Четверо граждан Испании были задержаны в городе Чиангмай, расположенном на севере Таиланда, за кражу хлеба и кока-колы, сообщает газета El Mundo.

Сообщается, что кража произошла около четырех утра, когда кафе было закрыто. Спустя несколько часов полиция задержала испанцев в хостеле, где они остановились. В этот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Трое из них в настоящее время находятся в заключении, четвертый ожидает суда на свободе – он заплатил залог.

Согласно Уголовному кодексу Таиланда, наказание за это преступление может составить от года до пяти лет тюрьмы.

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