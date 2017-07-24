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    В мире

    Испанцев могут посадить в Таиланде на 5 лет за кражу хлеба и газировки

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    Четверо граждан Испании находясь в алкогольном опьянении украли из супермаркета хлеб и кока-колу. Их могут посадить от года и до пяти лет.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина. Четверо граждан Испании были задержаны в городе Чиангмай, расположенном на севере Таиланда, за кражу хлеба и кока-колы, сообщает газета El Mundo.

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    Сообщается, что кража произошла около четырех утра, когда кафе было закрыто. Спустя несколько часов полиция задержала испанцев в хостеле, где они остановились. В этот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Трое из них в настоящее время находятся в заключении, четвертый ожидает суда на свободе – он заплатил залог.

    Согласно Уголовному кодексу Таиланда, наказание за это преступление может составить от года до пяти лет тюрьмы.

    Ранее сообщалось, что житель Калифорнии Роберта Роя получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кота.

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