наверх
02.10.201710:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Сходили за покупками. Еноты разгромили магазин в Черновицкой области

    (обновлено: )8810
    storozhynets.info
    storozhynets.info
    storozhynets.info
    storozhynets.info
    storozhynets.info
    storozhynets.info
    storozhynets.info
    storozhynets.info
    storozhynets.info
    storozhynets.info

    Рекомендуем

    На месте пожара в хостеле в ЗапорожьеПоявились фото с места страшного пожара в хостеле Запорожья10:43 02.10.2017
    Скромное обаяние японских девушек в бикиниСкромное обаяние японских девушек в бикини06:32 02.10.2017
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в КувейтеВыступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте01:46 02.10.2017
    Референдум в КаталонииКровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии17:59 01.10.2017
    Эпатажная девушка из Инстаграм, которая удивила модельеров со всего мираЭпатажная девушка шокирует образами поклонников11:50 01.10.2017
    Концерт, посвященный юбилею Иосифа Кобзона, в ДонецкеКонцерт, посвященный юбилею Кобзона, в Донецке04:36 01.10.2017
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителяЭйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя02:30 01.10.2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017Фестиваль равенства в Запорожье. "Титушки" против21:50 30.09.2017
    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017"Горячий" прием Саакашвили в Одессе: с масками и драками18:37 30.09.2017
    Все фотоленты

    В городе Сторожинец Черновицкой области еноты устроили погром в магазине "Людмила". Об этом сообщает издание  "Сторожинец" со ссылкой на владелицу магазина Людмилу Карп.

    Приют для собак Лора
    УНИАН
    Преданные сердца. Приют для собак в Киевской области

    Придя утром на работу, женщина увидела беспорядок в магазине и двух больших енотов, которые сидели за прилавком. Женщина попыталась выгнать енотов веником, но одно из животных разозлилось и поцарапало ей ногу.

    По словам Людмилы, животные нанесли магазину ущерб на 46 тысяч гривен.

    Сообщается, что напротив магазина остановился передвижной цирк, но его администратор, заявил, что животные никак не могли убежать из цирка, так что, скорее всего, магазин навестили дикие еноты.

    Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

    Ссылки по теме:
    Теги: