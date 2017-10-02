Сходили за покупками. Еноты разгромили магазин в Черновицкой области

В городе Сторожинец Черновицкой области еноты устроили погром в магазине "Людмила". Об этом сообщает издание "Сторожинец" со ссылкой на владелицу магазина Людмилу Карп.

Придя утром на работу, женщина увидела беспорядок в магазине и двух больших енотов, которые сидели за прилавком. Женщина попыталась выгнать енотов веником, но одно из животных разозлилось и поцарапало ей ногу.

По словам Людмилы, животные нанесли магазину ущерб на 46 тысяч гривен.

Сообщается, что напротив магазина остановился передвижной цирк, но его администратор, заявил, что животные никак не могли убежать из цирка, так что, скорее всего, магазин навестили дикие еноты.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.