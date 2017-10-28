Юрист: занижение стоимости недвижимости приносит стране миллионы убытков

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Указывать стоимость недвижимости и земли в госреестре. А также стоимость ипотеки и аренды. Такое новшество хочет ввести Минюст.

Об этом сообщил начальник управления нормативно-правового обеспечения государственной регистрации Минюста Анатолий Лещенко. По его словам, во многих странах в таких госреестрах указывается стоимость недвижимости и именно по этим данным происходит налогообложение. Поэтому международные эксперты советуют Украине взять это в пример. В Минюсте хотят разработать соответствующий законопроект и подать его на рассмотрение парламента.

Инициативу Минюста в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.

Голос Столицы Иван Кудояр

Какие последствия будет иметь такая инициатива Минюста?

– Вы знаете, в принципе, это неплохо. Для чего это делается, тоже понятно.

Во всем мире такая практика существует только для того, чтобы в единый реестр зашел налоговый инспектор, увидел стоимость недвижимости и смог насчитать налоги, которые каждый собственник должен платить каждый год. У нас, к сожалению, такая схема не работает, потому что у нас высчитывается налог от квадратного метра и от минимальной зарплаты. Это именно такой способ, который нигде, ни в какой стране не практикуется.

Но так как мы стремимся в Европу, видимо, из-за этого нас подталкивают международные эксперты, чтобы мы, действительно, шли по их практике. Вероятно, такое будет и у нас через какие-то годы.

Сколько ждать такого нововведения?

– Это только проект закона, он еще совершенно сырой и сказать, что он будет работать в следующем году, наверное, преждевременно. Я думаю, что через год-два, может быть, к этому вопросу более плотно подойдет и комиссия, и ВР и будут утверждать.

Здесь нет ничего плохого, если оценка будет в едином реестре еще и потому, что сейчас при продаже квартиры очень много манипуляций со стоимостью. Одни могут оценить квартиру 200 тысяч, другие оценщики в миллион, кто-то, может, два миллиона, потом опять 300 тысяч и это все-таки налоги государству идут.

И если такая стоимость будет плясать в едином реестре, соответственно, будут задавать вопросы оценщикам, почему вы оцениваете в десятки раз ниже, чем другие оценщики. Поэтому оценочная стоимость будет плюс-минус равна реальной стоимости. Это еще делается для этого.

Как сейчас происходит оплата налога на недвижимость?

– Сейчас как? Сейчас есть нормы 60, 120 метров. 60 – это квартира, 120 – это дом. Если у вас квартира больше, чем 60 квадратных метров, допустим, 80, то вы должны заплатить за 20 квадратных метров раз в год налог.

Налог высчитывается из минимальной зарплаты, то есть это 1% или 2%. Все, опять же, зависит от региона, потому что в каждом регионе своя местная община принимает процент налога. Где-то это 0,5%, где-то это 2%, где-то 1%. Вот, допустим, если взять Киев, то это 1%, или другими словами минимальная зарплата в прошлом году была 1700 с копейками, то 1% — это 17 гривен с копейками и за 20 квадратных метров надо будет доплатить приблизительно 340 гривен, то есть 20 квадратных метров умножить на 17 получаем стоимость. Но это за прошлый год.

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В следующем году, в 2018 каждый собственник недвижимости обязан заплатить за 2017 год, а в 2017 году была повышена минимальная зарплата до 3200, поэтому уже повышается налог. Надо 32 гривны умножить на излишек квадратных метров. Такой налог надо будет заплатить.

Готовы ли украинцы фиксировать реальную стоимость недвижимости?

– Все это зависит от мощи государства, насколько оно смотрит за выполнением своих постановлений и законов.

К сожалению, сейчас надзор государства за подобными вещами настолько минимальный, что у нас сейчас 85% недвижимости в Украине продается по заниженной стоимости, только 15% оценивают ее в реальную стоимость. Это или иностранцы, которые покупают, либо если это связано с юрлицами, это даже очень маленький процент.

Сейчас практикуют, что все занижают стоимость недвижимости. Есть такие оценщики, которые вам оценят квартиру в 200, 250, в 300 тысяч гривен, хотя она стоит два миллиона и вы уже будете с этой минимальной стоимости оплачивать налоги. Естественно, государство от этого страдает.

В Минюсте также считают, что нужно указывать стоимость ипотеки и аренды. Будет ли и это облагаться налогом?

– Есть недвижимость, которая стоит два миллиона гривен, квартира. Если вы будете брать под нее кредит, вам оценщик оценит ее в три миллиона, чтобы перебить эту стоимость. Если вы будете продавать, вам оценщик оценит ее в 300 тысяч гривен, то есть, естественно, если вы берете кредит, будет максимальная оценка – три миллиона и после этого будет уже привязка всегда к трем миллионам.

То есть когда будет производиться новая оценка, любой оценщик обязан будет зайти в единый реестр и посмотреть, во сколько эту же квартиру оценивали другие оценщики. Он будет уже от этого аналога отталкиваться, а не так вот, от себя.

Насколько принятие этих изменений реально?

– Это ломает буквально всю систему, которая сейчас существует, поэтому не так просто внести изменения. Это все меняет, то, что было придумано четыре, три года назад, сейчас будет все по-новому. Поэтому я скажу и Лещенко, и всем остальным надо очень потрудится, чтобы сломать систему и все это продумать заново.

Насчет еще кадастрового номера, я вам скажу, тоже сейчас хотят привязывать недвижимость к кадастровому номеру. Это тоже неплохая инициатива, потому что квартиры – это индивидуальный обособленный объект недвижимости.

Земля – это земля. Иногда квартира, которая построена на земле, она не вяжется с землей. Другими словами скажу, что землю можно продать одному человеку, а квартиры, которые построены на этой земле, будут иметь свой рынок недвижимости и они между собой не касаются. А это плохо, потому что во всем мире первична земля, а все, что на ней построено – это улучшение капитального характера, а у нас получается можно взять кредит на землю, а квартиры продаются сами по себе.

Такого быть не может. Оно должно быть привязано – земля к недвижимости. Поэтому инициатива, что квартиры будут привязаны к земле и к кадастровому номеру – это тоже, в принципе, хорошо, это будет наведен порядок в конце концов, потому что неразберихи очень много именно в этом вопросе.

Каких еще стоит ждать изменений в вопросе недвижимости и земли?

– Вопросов очень много в недвижимости. Все эти нововведения трясут рынок недвижимости. Главное, чтобы они работали, потому что инициативы у народных избранников иногда встречаются неплохие, но выполняются они, конечно, из рук вон плохо все.

Вот насчет оценки это, действительно, хорошая инициатива, потому что государство недозарабатывает миллиарды гривен буквально на том, что все занижают оценочную стоимость. Поэтому надеемся, это будет все к лучшему, всегда к лучшему, но как оно будет исполняться, посмотрим. Надо, чтобы наше государство набралось силы и контролировало свои же законы.

Ранее вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал заявлял, что в Украине дорожает недвижимость из-за безвиза.

А независимый специалист по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов заявил, что с открытием доступа к реестру недвижимости начала твориться полная неразбериха.