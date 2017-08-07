Суд арестовал все недвижимое имущество Насирова

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", – заявил "Українським новинам" его адвокат Александр Лысак.

По его словам, после двух отказов Насиров отказался от получения разрешения выехать на лечение в США через суд и решил лечиться в Украине.

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Роман Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, отстраненного главу ГФС подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. После возбуждения уголовного дела Насиров был госпитализирован.

В марте Кабмин отстранил его от должности на время расследования. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, но за него был внесен залог.