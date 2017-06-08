Политэксперт о будущем Насалика и Насирова

РИА Новости Укриана — радиостанция Голос Столицы

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ближайшее время покинет свой пост, сообщили СМИ со ссылкой на неназванный источник из окружения премьера.

Премьер Владимир Гройсман опроверг эти слухи и заявил: "Хочу сказать фантазерам: либо прекратите употреблять, чтобы не было разных мнений, тяжелые вещества и фальсификаты, от которых начинаются галлюцинации. Я не собираюсь ни с кем заниматься никакой кулуарщиной, поэтому все добропорядочные люди могут за это не переживать, а все, кто фантазирует, что я могу сказать? Фантазеры".

Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство НАБУ и САП о взыскании в госбюджет залога в 100 миллионов гривен, внесенного за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Сторона обвинения объяснила, что хочет засчитать залог Насирова, потому что он, будучи выпущенным из-под стражи под залог, не сдал свой британский паспорт. Зато сам отстраненный глава ГФС настаивает, что не имеет никакого гражданства, кроме украинского.

Эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политконсультант Юлия Пилецкая.

Почему возникли слухи об отставке министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика? И почему Гройсман называет их "фантазией"?

— Потому что сейчас, после годовщины правительства премьер особенно заботится о своих репутационных рисках и таргетирует их определенным образом. Ему совершенно ни к чему после того, как потерян правительственный иммунитет, чтобы за ним тянулись определенные шлейфы подозрений, в кулуарных играх, в том, что он не является союзником президента, в том, что он не является союзником парламентского большинства. А ведь те кандидатуры, которые сейчас обсуждаются или до нынешнего дня обсуждались как альтернативные Игорю Насалику – это представители парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и, будем откровенны, эти кандидатуры могли занять министерский пост. В принципе, ничто им не мешало в то время, когда назначался Игорь Насалик. Но проводились консультации, определенным образом взвешивалось желание, компетенции, и все-таки господин Домбровский предпочел остаться во главе комитета, а в правительство ушел Игорь Насалик. Неспроста. Тут есть тонкое хитросплетение договоренностей, хитросплетение доверия, и в данном случае Владимир Гройсман хочет показать, что он полностью является той политической фигурой, которая заслуживает доверие президента, и за спиной главы государства никакими кабинетными интригами премьер не занимается. Поэтому такое внимание теме.

Квотный принцип назначения министров сохраняется, и премьер правила игры нарушать не хочет и не планирует.

— Да. Он хочет показать, что наши квотные принципы – это определенная традиция по-украински, то, как мы понимаем, в Британии есть свой политический традиционализм, а у нас свой. Это квотность.

Стоило бы менять Насалика? Как вы оцениваете эффективность его работы?

— Давайте вспомним те же слухи. В конце каждого слуха была приметка, что на самом деле есть определенные опции по кандидатурам, но нет желающих взять это направление и показать какую-то результативность, которая была бы выше, чем у Насалика. Все понимают, что это сейчас очень тяжелая, неподъемная такая определённая область камикадзе, и такого специалиста-энергетика, который мог бы взять и разрулить, нет.

Тем более, не всегда все только зависит от министра.

— Плюс, если взять КПД министерства, оно ведет себя достаточно добросовестно в этой неравновесной ситуации. Оно выполняет директивы ЕС, оно создает рабочие группы. Вот сейчас такой ответственный период, хотя он и летний, нужно где-то законтрактовывать запасы угля для того, чтобы импортировать, нужно как-то наполнять газовые хранилища. То есть сейчас замена министра – это только подрыв каких-то уже тех устоев и порядков, которые сформировались и идут по какому-то определенному алгоритму и самотеку. И даже нет такого замминистра, который мог бы побыть полноценным и.о. на период новых политических договоренностей, то есть никакой логики в замене министра нет. Это, действительно, какие-то игры парламентских сил и информационная кампания даже не столько против Игоря Насалика, сколько против Владимира Гройсмана, поэтому Владимир Гройсман вот так гибридно, тяжеловесно и ответил. Он понял, что на самом деле стрелы предназначались ему.

Вновь всплыл скандал после решения Стокгольмского арбитража о договоре газовом от 2009 года. Что, на ваш взгляд, происходит?

— На самом деле проблема стоит не в энергетической сфере, а именно в сфере политической конкуренции и предвыборной политической борьбы.

То есть Гройсман опроверг все слухи об отставке Игоря Насалика, но недавно написали заявление об отставке министр аграрной политики Кутовой и министр информационной политики Стець. В Раде об этом не говорят, никто эти заявления рассматривать не хочет, выходит, что отставки по факту нет?

— Отставки нет, но можно предполагать, что на самом деле, раз уж премьер соблаговолил вот так вот, снисходительно отнесся к этим заявлениям, то, возможно, отставка и будет, и, возможно, эта отставка является частью какого-то переговорного процесса, чтобы был частично переформатирован состав правительства. Мы ведь помним, еще какой-то месяц назад, после того как правительство потеряло иммунитет, вообще стояла тема и обсуждалась, что будет отправлено в отставку все правительство. Но был избран мягкий вариант частичного переформатирования, и вот мы уже видим первые ласточки.

Это касается обоих министров?

— У меня есть ощущение, что выбрали вот тех, кто уже набил немного оскомину и общественным активистам, которые мониторят процесс их работы, и уже самим политическим силам, которые не хотят заступаться, поэтому раз принято решение, наверное, это решение будет реализовано.

Чего нам ждать, это переформатирование правительства, когда состоится?

— Мы видим, насколько вяло реагирует парламент, парламент будет тянуть и собственно продлевать министерский мандат настолько, насколько это возможно. Вплоть до того, что мы видим вот ту ситуацию, которая сложилась сегодня, просто саботаж, неявка в парламентский сессионный зал. Поэтому, если назначения будут, то, скорее всего, под финиш, под парламентские каникулы, с тем, чтобы показать, что парламент с чем-то сработал и что-то наработал. Вот, в частности, поменял министров, и знаете, что является главным политическим капиталом? Это приращивание надежды. Вот они сделают такой прирост надежды и скажут: мы ушли на каникулы, а вы надейтесь.

Сегодня спикер закрыл утреннее заседание, потому что просто не хватило депутатов, чтобы принимать решения. Это что?

— Мало того, что сигнал очень неприятный, он еще и достаточно тревожный. Потому что после парламентской паузы в месяц, эксперты все-таки ожидали активной парламентской работы, у нас есть структурные маячки МВФ, там буквально календаризировано по датам, когда, что надо принять, и достаточно мощные законодательные акты. А тут вот такой саботаж говорит о том, что политические силы взялись за подготовку к внеочередным парламентским выборам на полную силу, и это определенное давление на главу государства и на парламентское большинство, с тем, чтобы показать, что парламентского большинства недостаточно, что кворума в парламенте нет, парламент не работает и — все на новые выборы.

Депутаты-прогульщики незаменимы?

— Так как они носители мандата доверия общества, которое их избрало, то есть они избраны, да, увы и ах, они незаменимы. Состоянием на сейчас надо что-то менять.

Механизм, который бы позволил менять народных избранников? Но его ввести трудно.

— Для этого нужна воля самих же избранников.

Представители САП требуют, чтобы сто миллионов гривен из залога Романа Насирова были переведены на счет государства, потому что якобы бывший глава ГФС не сдал британский паспорт. Что вы видите в этой истории? Мы просто помним, что еще Роман Насиров просит разрешения выехать за границу на лечение по причинам проблем со здоровьем, которые у него есть, по его словам.

Украинское фото Роман Насиров

— Да и в то же время есть определенные основания предполагать, что обратно он может и не вернуться, и есть инициатива предоставить высококвалифицированную медицинскую помощь здесь. На самом деле там, где есть судебные процессы таких масштабных политических фигур и вот такие масштабные суммы, конечно же, задание правоохранительных органов по крупице собирать доказательную базу. Они по крупице ищут эти зацепки, находят, даже такая небольшая вещь, как паспорт. Я вот тут больше верю, конечно, правоохранительным органам, чем Насирову, и в вопросе конфискации средств в наш несчастный дырявый бюджет, опять-таки, я на стороне государства, давайте нашему бедному государству что-то в бюджет положим.

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Сейчас говорят среди прочего о том, что торгуются прокуроры с Романом Насировым, чтобы он дал показания по так называемому газовому делу Александра Онищенко. Это возможно?

— Абсолютно верится. Когда есть процесс над такой крупной рыбой, который в глазах общества понимается как таковой, который должен бы закончиться каким-то вменяемым судебным решением, каким-то вменяемым сроком, и нужно показать тут определенный положительный результативный кейс, и понятно совершенно желание правоохранителей получить показания на не менее крупных рыб. Идет торг. И что у нас показывает украинская политическая традиция? Сторгуются, как говорится, и выедет на лечение. Хотя вполне могли бы подлечить и здесь, хорошие кардиохирурги есть.

Сегодня Роман Насиров написал, что нужна химиотерапия ему. На заседании суда сказал, что вторая стадия лечения, что он операцию перенес.

— Не являясь медицинским экспертом, не возьмусь комментировать. Но мы желаем ему здоровья. А системе правосудия желаем результативных решений.

Правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции популяризации Украины в мире и продвижении интересов Украины в мировом информационном пространстве. Нужна такая концепция, или и так все следят за Украиной?

— Что можно сказать? "Не завадить", как говорится. Мы все понимаем, что подобные концепции в первую очередь предполагают очень масштабное бюджетирование, это то, в чем Украина традиционно слаба и традиционно проигрывает в первую очередь РФ, которая во много раз сильнее нас в информационной политике, и сейчас все эти информационные машины повернула в нашу сторону и создает нам большие антибренды. Мы понимаем, что пока об Украине знают мало, хотят знать еще меньше, ассоциируемся мы с Чернобылем, с войной, с гастарбайтерами, с бедностью… но даже немножечко, чайная ложечка, небольшая концепция, небольшое планирование, может, плюс какой-то инновационный подход, может, плюс, если заручиться поддержкой посольств, то это все равно даст какой-то небольшой эффект, и нужно в этом направлении двигаться. То есть, если этим вопросом совсем не заниматься, понимая, что у нас нет на это средств, будет еще хуже. А так будет немножечко лучше, чем хуже. Так что хорошо, похвально, что приняли концепцию.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

А политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что команда президента сделает все возможное, чтобы затянуть дело Насирова, а адвокат Виктор Чевгуз считает, что возможности проверить, где жена Насирова взяла деньги на залог, нет.