САП: Насирову выдвинуты новые обвинения

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в рамках уголовного производства в отношении отстраненного от должности главы Государственной Фискальной Службы Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Владимира Новикова.

"По результатам проведенного досудебного расследования в уголовном производстве в отношении гражданина Украины и Великобритании — главы ГФС Украины Насирова Р.М. а также руководителя Департамента ГФС Украины Новикова В.К., последним сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения, о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства в порядке ст.290 УПК Украины", — сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

Насирову, кроме ранее инкриминируемого злоупотребления властью и служебным положением, также выдвинули подозрения в служебном подлоге (ст.366 УК Украины), содеянном при принятии решений о рассрочке налоговых обязательств и долга, а также во время информирования Министерство финансов Украины об отсутствии рассрочек, выходящие за пределы одного бюджетного года (которые предоставлялись именно ООО "Надра Геоцентр", ООО "Фирма ХАС", ООО "Карпатнадраинвест").

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.